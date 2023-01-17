https://ria.ru/20230117/rszo-1845520906.html
Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 15.50 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:01
2023-01-17T16:01
2023-01-17T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Петровский район
16:01 17.01.2023 (обновлено: 16:04 17.01.2023)
Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка