https://ria.ru/20230117/rszo-1845520906.html

Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 17.01.2023

Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 15.50 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:01

2023-01-17T16:01

2023-01-17T16:04

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

сцкк

петровский район

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район