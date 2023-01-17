https://ria.ru/20230117/roskosmos-1845338984.html

"Роскосмос" запатентовал изображение ракет "Союз-2"

"Роскосмос" запатентовал изображение ракет "Союз-2" - РИА Новости, 17.01.2023

"Роскосмос" запатентовал изображение ракет "Союз-2"

"Роскосмос" зарегистрировал в качестве товарного знака изображения ракеты "Союз-2", в том числе её лёгкой версии "Союз-2.1в", следует из документа, размещенного РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T03:22

2023-01-17T03:22

2023-01-17T03:22

наука

россия

роскосмос

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

союз

земля

дмитрий рогозин

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. "Роскосмос" зарегистрировал в качестве товарного знака изображения ракеты "Союз-2", в том числе её лёгкой версии "Союз-2.1в", следует из документа, размещенного на сайте Роспатента. Изображения запатентованы по множеству категорий, в том числе, таким, как автоматы для продажи билетов, 3D-очки, звукозаписывающая аппаратура, аппараты для МРТ, различное измерительное оборудование, носовые зажимы для ныряльщиков, картриджи видеоигр, ключи от криптовалюты, аппараты для сушки фруктов, оборудование для саун, приборы для окуривания, автомобильные фары, сачки для бабочек и шесты для прыжков и др. Ракета "Союз-2" разработана на базе "Союза-У", является наследницей королёвской "семерки" - первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. "Союз-2" имеет три модификации – "Союз-2.1а", "-2.1б" увеличенной грузоподъемности и лёгкую "-2.1в" без четырех боковых блоков первой ступени и с двигателем НК-33 вместо РД-108А на первой ступени. Первый пуск "Союза-2.1а" прошел 8 октября 2004 года. С тех пор было проведено 117 пусков различных модификаций "Союза-2". Долгое время эксплуатировалась параллельно с "Союзом-У" (до 2017 года) и "Союзом-ФГ" (до 2019 года). Ранее сообщалось о намерении "Роскосмоса" запатентовать легендарную фразу, сказанную перед полетом первым космонавтом Земли Юрием Гагариным "Поехали!". В пресс-службе госкорпорации тогда пояснили, что будет запатентован широкий перечень исторических обозначений, а вызвано это необходимостью защиты от "тех, кому чуждо правовой поле и историческая память". Занимавший на тот момент пост гендиректора "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил это на примере водки – когда один из подписчиков продемонстрировал ему бутылку с фразой "Поехали!" на этикетке, Рогозин написал, что патенты нужны, "чтобы не допускать такое".

https://ria.ru/20230114/soyuz-1844877446.html

https://ria.ru/20230111/soyuz-1844206276.html

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россия, роскосмос, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), союз, земля, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт)