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Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии - РИА Новости, 17.01.2023
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Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии
Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии - РИА Новости, 17.01.2023
Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии
Рецессия в Германии возможна, но будет неглубокой и недолгой, заявил в прямом эфире Welt TV вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:55
2023-01-17T13:55
роберт хабек
германия
в мире
давос
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Рецессия в Германии возможна, но будет неглубокой и недолгой, заявил в прямом эфире Welt TV вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек. "Рецессия означает обратное движение – сворачивающаяся экономика, но не негативный рост на длительный период. Возможно, что мы этого избежим. Если мы рассматриваем классическую рецессию, то если она наступит, то лишь на короткий период и будет не очень глубокой", - отметил политик, который находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. . По его мнению, рецессия хоть и не положительное явление, однако худшего удалось избежать общими стараниями немецкого правительства и компаний.
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роберт хабек, германия, в мире, давос
Роберт Хабек, Германия, В мире, Давос
13:55 17.01.2023
 
Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии

Министр экономики Германии Хабек не исключил короткой и неглубокой рецессии в стране

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Рецессия в Германии возможна, но будет неглубокой и недолгой, заявил в прямом эфире Welt TV вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек.
"Рецессия означает обратное движение – сворачивающаяся экономика, но не негативный рост на длительный период. Возможно, что мы этого избежим. Если мы рассматриваем классическую рецессию, то если она наступит, то лишь на короткий период и будет не очень глубокой", - отметил политик, который находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. .
По его мнению, рецессия хоть и не положительное явление, однако худшего удалось избежать общими стараниями немецкого правительства и компаний.
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