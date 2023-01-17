https://ria.ru/20230117/retsessiya-1845468335.html

Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии

Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии - РИА Новости, 17.01.2023

Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии

Рецессия в Германии возможна, но будет неглубокой и недолгой, заявил в прямом эфире Welt TV вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:55

2023-01-17T13:55

2023-01-17T13:55

роберт хабек

германия

в мире

давос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_4407d73a0776a452979bc7679a821588.jpg

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Рецессия в Германии возможна, но будет неглубокой и недолгой, заявил в прямом эфире Welt TV вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек. "Рецессия означает обратное движение – сворачивающаяся экономика, но не негативный рост на длительный период. Возможно, что мы этого избежим. Если мы рассматриваем классическую рецессию, то если она наступит, то лишь на короткий период и будет не очень глубокой", - отметил политик, который находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. . По его мнению, рецессия хоть и не положительное явление, однако худшего удалось избежать общими стараниями немецкого правительства и компаний.

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845451330.html

германия

давос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

роберт хабек, германия, в мире, давос