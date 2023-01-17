https://ria.ru/20230117/retsessiya-1845468335.html
Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии
Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии - РИА Новости, 17.01.2023
Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии
Рецессия в Германии возможна, но будет неглубокой и недолгой, заявил в прямом эфире Welt TV вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:55
2023-01-17T13:55
2023-01-17T13:55
роберт хабек
германия
в мире
давос
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Рецессия в Германии возможна, но будет неглубокой и недолгой, заявил в прямом эфире Welt TV вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек. "Рецессия означает обратное движение – сворачивающаяся экономика, но не негативный рост на длительный период. Возможно, что мы этого избежим. Если мы рассматриваем классическую рецессию, то если она наступит, то лишь на короткий период и будет не очень глубокой", - отметил политик, который находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. . По его мнению, рецессия хоть и не положительное явление, однако худшего удалось избежать общими стараниями немецкого правительства и компаний.
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845451330.html
германия
давос
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт хабек, германия, в мире, давос
Роберт Хабек, Германия, В мире, Давос
Министр экономики Германии не исключил короткой и неглубокой рецессии
Министр экономики Германии Хабек не исключил короткой и неглубокой рецессии в стране