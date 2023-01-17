https://ria.ru/20230117/repressii-1845605310.html
В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями
В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями - РИА Новости, 17.01.2023
В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями
Лишение гражданства епископов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) является формой массовых политических репрессий, заявил председатель отдела... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T23:43
2023-01-17T23:43
2023-01-17T23:43
религия
украина
украинская православная церковь
оон
в мире
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844383369_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_86f3a097569bd6439495f0bbf6b1434a.jpg
ООН, 17 янв – РИА Новости. Лишение гражданства епископов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) является формой массовых политических репрессий, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) в ходе своего выступления в Совбезе ООН. "Как сообщается украинскими средствами массовой информации, указом президента Зеленского ряд архиереев Украинской православной церкви был лишен украинского гражданства, что, вероятно, будет использовано как основание для их последующей принудительной высылки из страны… Лишение гражданства украинских религиозных деятелей является формой массовых политических репрессий, противоречащих Конституции Украины и принятым данным государством международным договоренностям", – сказал митрополит. Украинская конституция, подчеркнул он, запрещает лишение гражданства и лишение права на его перемену.
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844355473.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844383369_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a4c09cc6db8efdae6048a93c0e7628af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, украинская православная церковь, оон, в мире, русская православная церковь
Религия, Украина, Украинская православная церковь, ООН, В мире, Русская православная церковь
В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями
В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ формой массовых политических репрессий