https://ria.ru/20230117/repressii-1845605310.html

В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями

В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями - РИА Новости, 17.01.2023

В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями

Лишение гражданства епископов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) является формой массовых политических репрессий, заявил председатель отдела... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T23:43

2023-01-17T23:43

2023-01-17T23:43

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ООН, 17 янв – РИА Новости. Лишение гражданства епископов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) является формой массовых политических репрессий, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) в ходе своего выступления в Совбезе ООН. "Как сообщается украинскими средствами массовой информации, указом президента Зеленского ряд архиереев Украинской православной церкви был лишен украинского гражданства, что, вероятно, будет использовано как основание для их последующей принудительной высылки из страны… Лишение гражданства украинских религиозных деятелей является формой массовых политических репрессий, противоречащих Конституции Украины и принятым данным государством международным договоренностям", – сказал митрополит. Украинская конституция, подчеркнул он, запрещает лишение гражданства и лишение права на его перемену.

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844355473.html

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украина, украинская православная церковь, оон, в мире, русская православная церковь