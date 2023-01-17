Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230117/repressii-1845605310.html
В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями
В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями - РИА Новости, 17.01.2023
В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями
Лишение гражданства епископов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) является формой массовых политических репрессий, заявил председатель отдела... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T23:43
2023-01-17T23:43
религия
украина
украинская православная церковь
оон
в мире
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844383369_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_86f3a097569bd6439495f0bbf6b1434a.jpg
ООН, 17 янв – РИА Новости. Лишение гражданства епископов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) является формой массовых политических репрессий, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) в ходе своего выступления в Совбезе ООН. "Как сообщается украинскими средствами массовой информации, указом президента Зеленского ряд архиереев Украинской православной церкви был лишен украинского гражданства, что, вероятно, будет использовано как основание для их последующей принудительной высылки из страны… Лишение гражданства украинских религиозных деятелей является формой массовых политических репрессий, противоречащих Конституции Украины и принятым данным государством международным договоренностям", – сказал митрополит. Украинская конституция, подчеркнул он, запрещает лишение гражданства и лишение права на его перемену.
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844355473.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844383369_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a4c09cc6db8efdae6048a93c0e7628af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, украинская православная церковь, оон, в мире, русская православная церковь
Религия, Украина, Украинская православная церковь, ООН, В мире, Русская православная церковь
23:43 17.01.2023
 
В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями

В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ формой массовых политических репрессий

© Фото : Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦВладимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 янв – РИА Новости. Лишение гражданства епископов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) является формой массовых политических репрессий, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) в ходе своего выступления в Совбезе ООН.
"Как сообщается украинскими средствами массовой информации, указом президента Зеленского ряд архиереев Украинской православной церкви был лишен украинского гражданства, что, вероятно, будет использовано как основание для их последующей принудительной высылки из страны… Лишение гражданства украинских религиозных деятелей является формой массовых политических репрессий, противоречащих Конституции Украины и принятым данным государством международным договоренностям", – сказал митрополит.
Украинская конституция, подчеркнул он, запрещает лишение гражданства и лишение права на его перемену.
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 12:32
Захарова раскритиковала действия Киева в отношении УПЦ
 
РелигияУкраинаУкраинская православная церковьООНВ миреРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала