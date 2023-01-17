https://ria.ru/20230117/remont-1845515435.html

В Липецкой области в 2023 году отремонтируют ряд важных дорожных объектов

В Липецкой области в 2023 году отремонтируют ряд важных дорожных объектов - РИА Новости, 17.01.2023

В Липецкой области в 2023 году отремонтируют ряд важных дорожных объектов

В 2023 году в Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" капитально отремонтируют несколько важных объектов, в том числе два моста,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:46

2023-01-17T15:46

2023-01-17T15:46

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

данков

усмань

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ЛИПЕЦК, 17 янв – РИА Новости. В 2023 году в Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" капитально отремонтируют несколько важных объектов, в том числе два моста, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что выполнение трёх контрактов "под ключ" на участках Воскресенское – Ивановка – Берёзовка – Данков, Усмань – Девица – Крутченская Байгора и Измалково – Чернава начались еще в 2022 году. В этом году основной ремонт будет завершен, а работа по поддержанию в нормативном состоянии дорожного полотна и разметки продолжится до конца 2025 года.Также, по словам Артамонова, в этом году будет выполнен капитальный ремонт моста через реку Становая Ряса в Чаплыгине и большой объем работ по реконструкции моста через реку Матыра в городе Грязи.Что касается итогов прошлого года, то, как отметил губернатор, плановые показатели 2022 года достигнуты: доля дорог липецкой городской агломерации, соответствующих нормативу, составила 78% (100% от плана), доля региональных дорог, соответствующих нормативу – 43,99% (103,5% от плана). По количеству уложенного асфальта Липецкая область занимает четвёртое место в Центральном федеральном округе и 14 место в стране."Ежегодно мы выполняем большой объём работ по приведению в порядок дорожной сети региона. За последние несколько лет дороги в Липецкой области стали значительно лучше и безопаснее. Постараемся в этом году не сбавлять темпы и будем тщательно следить за качеством выполняемых работ", – подчеркнул губернатор Липецкой области.

https://ria.ru/20221227/dvizhenie-1841746636.html

https://ria.ru/20230112/remont-1844342969.html

липецкая область

данков

усмань

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, данков, усмань