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Нарышкин рассказал о легендарном главе внешней разведки ГДР Маркусе Вольфе - РИА Новости, 17.01.2023
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Нарышкин рассказал о легендарном главе внешней разведки ГДР Маркусе Вольфе
Нарышкин рассказал о легендарном главе внешней разведки ГДР Маркусе Вольфе - РИА Новости, 17.01.2023
Нарышкин рассказал о легендарном главе внешней разведки ГДР Маркусе Вольфе
Легендарный глава внешнеполитической разведки ГДР Маркус Вольф был блестящим профессионалом и верным другом России, его столетие отметят в Службе внешней... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:55
2023-01-17T17:59
сергей нарышкин
россия
москва
германия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
московский авиационный институт
коминтерн
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Легендарный глава внешнеполитической разведки ГДР Маркус Вольф был блестящим профессионалом и верным другом России, его столетие отметят в Службе внешней разведки РФ, заявил Сергей Нарышкин. От руководства СВР, ее ветеранов и действующих сотрудников и от себя лично Нарышкин поздравил вдову Маркуса Вольфа Андреа с предстоящим 19 января вековым юбилеем со дня рождения экс-руководителя внешней разведки Восточной Германии. Текст поздравительной телеграммы обнародовало пресс-бюро СВР. "Маркуса Вольфа, человека непростой судьбы, по праву называли легендой XX века. Потомственный антифашист, блестящий профессионал, которого сложно было превзойти, патриот, дипломат, писатель и журналист, талантливый руководитель, верный друг нашей страны, он легко объединял вокруг себя людей разных национальностей в круг друзей", - написал Нарышкин. Он пожелал Андреа Вольф здоровья, благополучия и всего самого доброго. "Этот юбилей мы будем отмечать вместе с Вами", - отметил директор СВР. В ответ на поздравление Андреа Вольф прислала слова благодарности в адрес руководства СВР России за внимание к памяти Маркуса Вольфа. По ее словам, он прожил насыщенную и интересную жизнь и боролся за более справедливый мир на нашей планете. "Мы часто вспоминаем Мишу, особенно, когда у нас возникают вопросы к сегодняшним международным событиям. Не хватает его советов и авторитетного мнения", - добавила Андреа Вольф. Маркуса Вольфа его коллеги в России называли Мишей. Маркус Вольф родился 19 января 1923 года в городе Хехингене. С 1934 года семья Вольф жила в Москве. После школы Маркус Вольф учился в Московском авиационном институте, а окончив его, посещал школу Коминтерна и стал диктором на московском канале немецкого радио Folkslaender. После Второй мировой войны он вернулся в Германию и работал до 1949 года на Берлинском радио, в качестве корреспондента был аккредитован на Нюрнбергском трибунале. После основания ГДР Маркуса Вольфа пригласили работать в посольстве ГДР в Москве. В сентябре 1951 года он пришел работать во внешнеполитическую разведку ГДР, а с 1952 года возглавил ее. В 1953 году внешнеполитическая разведка входила в Министерство государственной безопасности ГДР. Вплоть до своего ухода в отставку в 1986 году Маркус Вольф возглавлял это ведомство. По мнению специалистов, под руководством Вольфа внешняя разведка ГДР была одной из наиболее эффективных разведслужб мира. После падения Берлинской стены Вольф приехал в Москву, опасаясь расправы в Германии, но не получил поддержки высшего политического руководства СССР. Вольф вернулся в Германию, где над ним состоялся суд, приговоривший экс-главу внешней разведки ГДР к 6 годам тюрьмы. В 1995 году этот приговор отменили, Вольф вышел на свободу. Увлекался писательской деятельностью. Скончался 9 ноября 2006 года, похоронен в Берлине.
https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832727195.html
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60
сергей нарышкин, россия, москва, германия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), московский авиационный институт, коминтерн, в мире
Сергей Нарышкин, Россия, Москва, Германия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Московский авиационный институт, Коминтерн, В мире
17:55 17.01.2023 (обновлено: 17:59 17.01.2023)
 
Нарышкин рассказал о легендарном главе внешней разведки ГДР Маркусе Вольфе

Директор СВР Нарышкин: глава внешней разведки ГДР Маркус Вольф был верным другом России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Легендарный глава внешнеполитической разведки ГДР Маркус Вольф был блестящим профессионалом и верным другом России, его столетие отметят в Службе внешней разведки РФ, заявил Сергей Нарышкин.
От руководства СВР, ее ветеранов и действующих сотрудников и от себя лично Нарышкин поздравил вдову Маркуса Вольфа Андреа с предстоящим 19 января вековым юбилеем со дня рождения экс-руководителя внешней разведки Восточной Германии. Текст поздравительной телеграммы обнародовало пресс-бюро СВР.
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"Маркуса Вольфа, человека непростой судьбы, по праву называли легендой XX века. Потомственный антифашист, блестящий профессионал, которого сложно было превзойти, патриот, дипломат, писатель и журналист, талантливый руководитель, верный друг нашей страны, он легко объединял вокруг себя людей разных национальностей в круг друзей", - написал Нарышкин. Он пожелал Андреа Вольф здоровья, благополучия и всего самого доброго. "Этот юбилей мы будем отмечать вместе с Вами", - отметил директор СВР.
В ответ на поздравление Андреа Вольф прислала слова благодарности в адрес руководства СВР России за внимание к памяти Маркуса Вольфа. По ее словам, он прожил насыщенную и интересную жизнь и боролся за более справедливый мир на нашей планете. "Мы часто вспоминаем Мишу, особенно, когда у нас возникают вопросы к сегодняшним международным событиям. Не хватает его советов и авторитетного мнения", - добавила Андреа Вольф. Маркуса Вольфа его коллеги в России называли Мишей.
"Дружба с русским народом и русской культурой была у него в крови... 19 января, наверное, много людей в России вспомнят его", - отметила она.
Маркус Вольф родился 19 января 1923 года в городе Хехингене. С 1934 года семья Вольф жила в Москве. После школы Маркус Вольф учился в Московском авиационном институте, а окончив его, посещал школу Коминтерна и стал диктором на московском канале немецкого радио Folkslaender.
После Второй мировой войны он вернулся в Германию и работал до 1949 года на Берлинском радио, в качестве корреспондента был аккредитован на Нюрнбергском трибунале. После основания ГДР Маркуса Вольфа пригласили работать в посольстве ГДР в Москве.
В сентябре 1951 года он пришел работать во внешнеполитическую разведку ГДР, а с 1952 года возглавил ее. В 1953 году внешнеполитическая разведка входила в Министерство государственной безопасности ГДР. Вплоть до своего ухода в отставку в 1986 году Маркус Вольф возглавлял это ведомство. По мнению специалистов, под руководством Вольфа внешняя разведка ГДР была одной из наиболее эффективных разведслужб мира.
После падения Берлинской стены Вольф приехал в Москву, опасаясь расправы в Германии, но не получил поддержки высшего политического руководства СССР. Вольф вернулся в Германию, где над ним состоялся суд, приговоривший экс-главу внешней разведки ГДР к 6 годам тюрьмы. В 1995 году этот приговор отменили, Вольф вышел на свободу. Увлекался писательской деятельностью. Скончался 9 ноября 2006 года, похоронен в Берлине.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Сергей НарышкинРоссияМоскваГерманияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Московский авиационный институтКоминтернВ мире
 
 
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