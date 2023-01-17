https://ria.ru/20230117/razvedka-1845558776.html

Нарышкин рассказал о легендарном главе внешней разведки ГДР Маркусе Вольфе

Нарышкин рассказал о легендарном главе внешней разведки ГДР Маркусе Вольфе - РИА Новости, 17.01.2023

Нарышкин рассказал о легендарном главе внешней разведки ГДР Маркусе Вольфе

Легендарный глава внешнеполитической разведки ГДР Маркус Вольф был блестящим профессионалом и верным другом России, его столетие отметят в Службе внешней... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:55

2023-01-17T17:55

2023-01-17T17:59

сергей нарышкин

россия

москва

германия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

московский авиационный институт

коминтерн

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773663_0:209:3098:1952_1920x0_80_0_0_e0201d49ce706583ff00ab97ddea123b.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Легендарный глава внешнеполитической разведки ГДР Маркус Вольф был блестящим профессионалом и верным другом России, его столетие отметят в Службе внешней разведки РФ, заявил Сергей Нарышкин. От руководства СВР, ее ветеранов и действующих сотрудников и от себя лично Нарышкин поздравил вдову Маркуса Вольфа Андреа с предстоящим 19 января вековым юбилеем со дня рождения экс-руководителя внешней разведки Восточной Германии. Текст поздравительной телеграммы обнародовало пресс-бюро СВР. "Маркуса Вольфа, человека непростой судьбы, по праву называли легендой XX века. Потомственный антифашист, блестящий профессионал, которого сложно было превзойти, патриот, дипломат, писатель и журналист, талантливый руководитель, верный друг нашей страны, он легко объединял вокруг себя людей разных национальностей в круг друзей", - написал Нарышкин. Он пожелал Андреа Вольф здоровья, благополучия и всего самого доброго. "Этот юбилей мы будем отмечать вместе с Вами", - отметил директор СВР. В ответ на поздравление Андреа Вольф прислала слова благодарности в адрес руководства СВР России за внимание к памяти Маркуса Вольфа. По ее словам, он прожил насыщенную и интересную жизнь и боролся за более справедливый мир на нашей планете. "Мы часто вспоминаем Мишу, особенно, когда у нас возникают вопросы к сегодняшним международным событиям. Не хватает его советов и авторитетного мнения", - добавила Андреа Вольф. Маркуса Вольфа его коллеги в России называли Мишей. Маркус Вольф родился 19 января 1923 года в городе Хехингене. С 1934 года семья Вольф жила в Москве. После школы Маркус Вольф учился в Московском авиационном институте, а окончив его, посещал школу Коминтерна и стал диктором на московском канале немецкого радио Folkslaender. После Второй мировой войны он вернулся в Германию и работал до 1949 года на Берлинском радио, в качестве корреспондента был аккредитован на Нюрнбергском трибунале. После основания ГДР Маркуса Вольфа пригласили работать в посольстве ГДР в Москве. В сентябре 1951 года он пришел работать во внешнеполитическую разведку ГДР, а с 1952 года возглавил ее. В 1953 году внешнеполитическая разведка входила в Министерство государственной безопасности ГДР. Вплоть до своего ухода в отставку в 1986 году Маркус Вольф возглавлял это ведомство. По мнению специалистов, под руководством Вольфа внешняя разведка ГДР была одной из наиболее эффективных разведслужб мира. После падения Берлинской стены Вольф приехал в Москву, опасаясь расправы в Германии, но не получил поддержки высшего политического руководства СССР. Вольф вернулся в Германию, где над ним состоялся суд, приговоривший экс-главу внешней разведки ГДР к 6 годам тюрьмы. В 1995 году этот приговор отменили, Вольф вышел на свободу. Увлекался писательской деятельностью. Скончался 9 ноября 2006 года, похоронен в Берлине.

https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832727195.html

https://ria.ru/20220629/razvedchiki-1798896205.html

россия

москва

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей нарышкин, россия, москва, германия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), московский авиационный институт, коминтерн, в мире