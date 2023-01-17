https://ria.ru/20230117/pvr-1845393624.html
Более 200 эвакуированных жителей Соледара и Артемовска остаются в ПВР
Более 200 эвакуированных жителей Соледара и Артемовска остаются в ПВР - РИА Новости, 17.01.2023
Более 200 эвакуированных жителей Соледара и Артемовска остаются в ПВР
Более 200 мирных жителей, эвакуированных из Соледара и Артемовска, сейчас находятся в пунктах временного размещения Шахтерска, после дозачистки начнет работу... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:37
2023-01-17T11:37
2023-01-17T11:37
денис пушилин
соледар
артемовск
донецкая народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 200 мирных жителей, эвакуированных из Соледара и Артемовска, сейчас находятся в пунктах временного размещения Шахтерска, после дозачистки начнет работу штаб по оказанию помощи освобожденным территориям, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Как только закончится дозачистка, и военные дадут определенный сигнал, следующим этапом заходят подразделения МВД... После этого уже начинает работу штаб по оказанию помощи освобожденным территориям... Это касается и социальной поддержки, и подготовки к восстановительным работам". - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что на сегодняшний день эвакуированные мирных жители остаются в пунктах временного размещения. "Люди, которые были спасены военнослужащими, размещаются в наших других населенных пунктах. В частности, в Шахтерске развернуто три ПВР, где находятся 220 человек, эвакуированных из Соледара, Артемовска, ближайших населенных пунктов. Им оказывается вся необходимая помощь", - отметил Пушилин.
https://ria.ru/20230117/soledar-1845382781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис пушилин, соледар, артемовск, донецкая народная республика, происшествия
Денис Пушилин, Соледар, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Более 200 эвакуированных жителей Соледара и Артемовска остаются в ПВР
Пушилин: более 200 эвакуированных жителей Соледара и Артемовска остаются в ПВР