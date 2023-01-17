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Более 200 эвакуированных жителей Соледара и Артемовска остаются в ПВР - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/pvr-1845393624.html
Более 200 эвакуированных жителей Соледара и Артемовска остаются в ПВР
Более 200 эвакуированных жителей Соледара и Артемовска остаются в ПВР - РИА Новости, 17.01.2023
Более 200 эвакуированных жителей Соледара и Артемовска остаются в ПВР
Более 200 мирных жителей, эвакуированных из Соледара и Артемовска, сейчас находятся в пунктах временного размещения Шахтерска, после дозачистки начнет работу... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:37
2023-01-17T11:37
денис пушилин
соледар
артемовск
донецкая народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 200 мирных жителей, эвакуированных из Соледара и Артемовска, сейчас находятся в пунктах временного размещения Шахтерска, после дозачистки начнет работу штаб по оказанию помощи освобожденным территориям, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Как только закончится дозачистка, и военные дадут определенный сигнал, следующим этапом заходят подразделения МВД... После этого уже начинает работу штаб по оказанию помощи освобожденным территориям... Это касается и социальной поддержки, и подготовки к восстановительным работам". - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что на сегодняшний день эвакуированные мирных жители остаются в пунктах временного размещения. "Люди, которые были спасены военнослужащими, размещаются в наших других населенных пунктах. В частности, в Шахтерске развернуто три ПВР, где находятся 220 человек, эвакуированных из Соледара, Артемовска, ближайших населенных пунктов. Им оказывается вся необходимая помощь", - отметил Пушилин.
https://ria.ru/20230117/soledar-1845382781.html
соледар
артемовск
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денис пушилин, соледар, артемовск, донецкая народная республика, происшествия
Денис Пушилин, Соледар, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
11:37 17.01.2023
 
Более 200 эвакуированных жителей Соледара и Артемовска остаются в ПВР

Пушилин: более 200 эвакуированных жителей Соледара и Артемовска остаются в ПВР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРазрушенные жилые здания и автомобили в Соледаре
Разрушенные жилые здания и автомобили в Соледаре - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенные жилые здания и автомобили в Соледаре
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 200 мирных жителей, эвакуированных из Соледара и Артемовска, сейчас находятся в пунктах временного размещения Шахтерска, после дозачистки начнет работу штаб по оказанию помощи освобожденным территориям, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Как только закончится дозачистка, и военные дадут определенный сигнал, следующим этапом заходят подразделения МВД... После этого уже начинает работу штаб по оказанию помощи освобожденным территориям... Это касается и социальной поддержки, и подготовки к восстановительным работам". - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что на сегодняшний день эвакуированные мирных жители остаются в пунктах временного размещения.
"Люди, которые были спасены военнослужащими, размещаются в наших других населенных пунктах. В частности, в Шахтерске развернуто три ПВР, где находятся 220 человек, эвакуированных из Соледара, Артемовска, ближайших населенных пунктов. Им оказывается вся необходимая помощь", - отметил Пушилин.
Бойцы подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре. - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 10:52Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил о продолжении зачистки Соледара
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинСоледарАртемовскДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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