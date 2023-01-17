https://ria.ru/20230117/pvo-1845495103.html
Российская ПВО за сутки перехватила 14 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха"
Российская ПВО за сутки перехватила 14 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 17.01.2023
Российская ПВО за сутки перехватила 14 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха"
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", оперативно-тактическую ракету "Точка-У" и... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:56
2023-01-17T14:56
2023-01-17T15:59
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
в мире
кременная
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", оперативно-тактическую ракету "Точка-У" и противорадарную ракету HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Никольское и петровское Донецкой Народной Республики. Перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Уды Харьковской области, Смоляниново Луганской Народной Республики, города Донецк и Харцызск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки были сбиты противорадиолокационная ракета HARM (Херсонская область) и ракета ОТРК "Точка-У" (Бердянск).Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 372 украинских военных самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
луганская народная республика
кременная
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Минобороны о перехвате снарядов РСЗО и уничтожении живой силы ВСУ
Российские военные уничтожили более шестидесяти бойцов ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. Подразделения Южного военного округа и ВДВ провели успешное наступление на этом участке линии соприкосновения.
2023-01-17T14:56
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харьковская область, луганская народная республика, в мире, кременная, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, В мире, Кременная, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:56 17.01.2023 (обновлено: 15:59 17.01.2023)
Российская ПВО за сутки перехватила 14 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха"
Российская ПВО перехватила 14 снарядов HIMARS и "Ольха" в Харьковской области, ЛНР и ДНР