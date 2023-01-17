https://ria.ru/20230117/pvo-1845423053.html

России нужно укрепить силы ПВО и ПРО на Дальнем Востоке, считает эксперт

России нужно укрепить силы ПВО и ПРО на Дальнем Востоке, считает эксперт - РИА Новости, 17.01.2023

России нужно укрепить силы ПВО и ПРО на Дальнем Востоке, считает эксперт

России следует укрепить противовоздушную и противоракетную оборону ключевых объектов на Дальнем Востоке из-за изменения военной доктрины Японии и наращивания ее РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:38

2023-01-17T12:38

2023-01-17T12:38

игорь коротченко

япония

дальний восток

россия

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. России следует укрепить противовоздушную и противоракетную оборону ключевых объектов на Дальнем Востоке из-за изменения военной доктрины Японии и наращивания ее военного потенциала, в частности разработки новых дальнобойных ракет, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее во вторник газета "Иомиури" со ссылкой на информированные источники сообщила, что правительство Японии приняло решение о разработке крылатых ракет со сменными боеголовками радиусом действия более 1 тысячи километров. Создание прототипа может начаться уже в следующем финансовом году (1 апреля 2023 года – 31 марта 2024 года). Предполагается, что новую крылатую ракету будут запускать с высокомобильных установок и оснащать тремя типами полезной нагрузки: ударной боеголовкой, разведывательной аппаратурой или комплексом радиоэлектронной борьбы. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА "Реагировать необходимо прежде всего через призму рисков и угроз для России. Представляет ли эта программа потенциальную угрозу Российской Федерации? Да, представляет. Следует укреплять наш оборонный потенциал на Дальнем Востоке исходя из общего контекста военно-политической ситуации, ее развития в азиатско-тихоокеанском регионе, тех рисков и угроз, которые будут актуальны в этой связи для России", - заявил Коротченко РИА Новости во вторник. По словам эксперта, с учетом территориальных претензий Токио на российские Курилы и теснейшего военного союза с США в регионе требуются серьезная оценка существующих и будущих японских военных планов и "соответствующие действия для обеспечения безопасности России". "Это подразумевает усиление возможностей нашей группировки, в том числе на Курильских островах, укрепление ее противовоздушного компонента. А учитывая заявленную дальность новой японской ракеты, критически важно нарастить возможности ПВО/ПРО и прикрытие важнейших баз и объектов на всем Дальнем Востоке", - подчеркнул собеседник. Он напомнил, что в азиатско-тихоокеанском регионе разворачивается новая гонка вооружений. Практически все страны, от Сингапура до Китая, увеличивают военные бюджеты, ставят новые задачи вооруженным силам, разрабатывают новые системы и комплексы. Япония, в свою очередь, вплотную приближается к порогу первоклассной военной державы, полагает эксперт. "Япония является высокоразвитой страной с технологической промышленностью, поэтому разработка заявленных ракет не будет представлять серьезных проблем. Японская армия и флот модернизируются – это уже не силы самообороны, а полноценные вооруженные силы. Структура командования, разведки – все соответствует необходимым требованиям. Самое главное, происходят изменения доктринальных установок, которые действовали после 1945 года", - добавил эксперт. ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ЯПОНИИ В середине декабря Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году, это примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в текущем 2022 финансовом году (заканчивается 31 марта 2023 года) составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.

https://ria.ru/20230114/medvedev-1844801729.html

https://ria.ru/20230113/agressiya-1844774323.html

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844133996.html

https://ria.ru/20230114/yaponiya-1844741676.html

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дальний восток

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игорь коротченко, япония, дальний восток, россия