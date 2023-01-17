https://ria.ru/20230117/putin-1845483054.html

Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики

Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики - РИА Новости, 17.01.2023

Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики

Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором положительно оценил развитие российской экономики в 2022 году. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:25

2023-01-17T14:25

2023-01-17T16:37

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором положительно оценил развитие российской экономики в 2022 году.В первую очередь президент предложил обсудить ключевые показатели в экономике как в стране, так и на глобальных рынках. По его словам, валовой внутренний продукт (ВВП) России за 11 месяцев снизился лишь на 2,1 процента, по итогам года ожидается уменьшение на 2,5 процента.Путин отметил, что уже в третьем и четвертом кварталах 2022 года зафиксировали рост экономики по сравнению с резким падением во втором квартале. Он призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики.Президент также отметил темпы роста в различных отраслях, в частности в агропромышленном и военно-промышленном комплексах. Что касается последнего, то, как подчеркнул Путин, некоторые предприятия перешли почти на круглосуточную работу, демонстрируя отличные показатели.Глава государства поблагодарил всех специалистов, занятых в отечественной оборонной промышленности, за напряженный и ответственный труд.Помимо этого, президент обратил внимание на ситуацию в ряде отраслей производства, ориентированных на внешний рынок. В частности, речь зашла об обстановке в сфере лесопереработки. Путин призвал в кратчайшие сроки отказаться от экспорта круглого леса и поставлять его только на внутренний рынок. Также он заявил о необходимости провести отдельное совещание по этому вопросу.Глава государства подчеркнул, что нужно сохранить работу этой и других постаревших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию. По его словам, сделать это необходимо через стимулирование внутреннего спроса и углубления переработки сырья и материалов именно в России, "на отечественных производствах и отечественных производственных мощностях".Президент также коснулся темы энергоресурсов. По его словам, несмотря на санкции, добыча нефти выросла примерно на два процента и составила 535 миллионов тонн. В свою очередь, на фоне увеличения мировых цен на газ российские предприятия сократили его добычу, при этом существенно пополнили федеральный бюджет.В целом доходы бюджета в прошлом году увеличились на десять процентов и составили 27,8 триллиона рублей, добавил он.Глава государства также сообщил, что расходы России значительно выросли, превысив сумму в 31 триллион рублей. По его словам, дефицит бюджета есть, но он на хорошем уровне.Он отметил, что такой уровень дефицита стал одним из лучших среди стран "Большой двадцатки".Президент также указал на проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в некоторых регионах. Он поручил местным властям и правительству исправить ситуацию в этой сфере. Кроме того, президент отметил, что инфляция прямо влияет на доходы россиян, и призвал добиться ощутимого повышения их прибыли.

https://ria.ru/20221223/putin-1840940427.html

https://ria.ru/20230116/dokhody-1845065388.html

https://ria.ru/20230110/retsessiya-1843962371.html

https://ria.ru/20230111/medrabotnik-1844172436.html

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Путин: наша задача – закрепить положительную тенденцию развития в экономике Путин: наша задача – закрепить положительную тенденцию развития в экономике 2023-01-17T14:25 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин