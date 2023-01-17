https://ria.ru/20230117/putin-1845483054.html
Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики
Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики - РИА Новости, 17.01.2023
Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики
Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором положительно оценил развитие российской экономики в 2022 году. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:25
2023-01-17T14:25
2023-01-17T16:37
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором положительно оценил развитие российской экономики в 2022 году.В первую очередь президент предложил обсудить ключевые показатели в экономике как в стране, так и на глобальных рынках. По его словам, валовой внутренний продукт (ВВП) России за 11 месяцев снизился лишь на 2,1 процента, по итогам года ожидается уменьшение на 2,5 процента.Путин отметил, что уже в третьем и четвертом кварталах 2022 года зафиксировали рост экономики по сравнению с резким падением во втором квартале. Он призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики.Президент также отметил темпы роста в различных отраслях, в частности в агропромышленном и военно-промышленном комплексах. Что касается последнего, то, как подчеркнул Путин, некоторые предприятия перешли почти на круглосуточную работу, демонстрируя отличные показатели.Глава государства поблагодарил всех специалистов, занятых в отечественной оборонной промышленности, за напряженный и ответственный труд.Помимо этого, президент обратил внимание на ситуацию в ряде отраслей производства, ориентированных на внешний рынок. В частности, речь зашла об обстановке в сфере лесопереработки. Путин призвал в кратчайшие сроки отказаться от экспорта круглого леса и поставлять его только на внутренний рынок. Также он заявил о необходимости провести отдельное совещание по этому вопросу.Глава государства подчеркнул, что нужно сохранить работу этой и других постаревших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию. По его словам, сделать это необходимо через стимулирование внутреннего спроса и углубления переработки сырья и материалов именно в России, "на отечественных производствах и отечественных производственных мощностях".Президент также коснулся темы энергоресурсов. По его словам, несмотря на санкции, добыча нефти выросла примерно на два процента и составила 535 миллионов тонн. В свою очередь, на фоне увеличения мировых цен на газ российские предприятия сократили его добычу, при этом существенно пополнили федеральный бюджет.В целом доходы бюджета в прошлом году увеличились на десять процентов и составили 27,8 триллиона рублей, добавил он.Глава государства также сообщил, что расходы России значительно выросли, превысив сумму в 31 триллион рублей. По его словам, дефицит бюджета есть, но он на хорошем уровне.Он отметил, что такой уровень дефицита стал одним из лучших среди стран "Большой двадцатки".Президент также указал на проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в некоторых регионах. Он поручил местным властям и правительству исправить ситуацию в этой сфере. Кроме того, президент отметил, что инфляция прямо влияет на доходы россиян, и призвал добиться ощутимого повышения их прибыли.
https://ria.ru/20221223/putin-1840940427.html
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Путин: наша задача – закрепить положительную тенденцию развития в экономике
Путин: наша задача – закрепить положительную тенденцию развития в экономике
2023-01-17T14:25
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
14:25 17.01.2023 (обновлено: 16:37 17.01.2023)
Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики
Президент Путин заявил, что ВВП за 11 месяцев снизился только на 2,1 процента
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Владимир Путин провел совещание
с правительством, на котором положительно оценил развитие российской экономики в 2022 году.
В первую очередь президент предложил обсудить ключевые показатели в экономике как в стране, так и на глобальных рынках. По его словам, валовой внутренний продукт (ВВП) России
за 11 месяцев снизился лишь на 2,1 процента, по итогам года ожидается уменьшение на 2,5 процента.
"По оценке Минэкономразвития, коллеги еще скажут, валовый внутренний продукт России за январь-ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам, — помните, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, — предрекали падение и 10, и 15, и даже 20%. В целом по году ожидается снижение на 2,5%".
Путин отметил, что уже в третьем и четвертом кварталах 2022 года зафиксировали рост экономики по сравнению с резким падением во втором квартале. Он призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики.
Президент также отметил темпы роста в различных отраслях, в частности в агропромышленном и военно-промышленном комплексах. Что касается последнего, то, как подчеркнул Путин, некоторые предприятия перешли почти на круглосуточную работу, демонстрируя отличные показатели.
"Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощность, предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно".
Глава государства поблагодарил всех специалистов, занятых в отечественной оборонной промышленности, за напряженный и ответственный труд.
Помимо этого, президент обратил внимание на ситуацию в ряде отраслей производства, ориентированных на внешний рынок. В частности, речь зашла об обстановке в сфере лесопереработки. Путин призвал в кратчайшие сроки отказаться от экспорта круглого леса и поставлять его только на внутренний рынок. Также он заявил о необходимости провести отдельное совещание по этому вопросу.
"Так, остается непростой ситуация в лесопромышленном комплексе, по итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%, при этом в особо уязвимом положении оказались предприятия на Северо-Западе России. Думаю, что мы должны посвятить этому вопросу отдельное совещание".
Глава государства подчеркнул, что нужно сохранить работу этой и других постаревших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию. По его словам, сделать это необходимо через стимулирование внутреннего спроса и углубления переработки сырья и материалов именно в России, "на отечественных производствах и отечественных производственных мощностях".
Президент также коснулся темы энергоресурсов. По его словам, несмотря на санкции, добыча нефти выросла примерно на два процента и составила 535 миллионов тонн. В свою очередь, на фоне увеличения мировых цен на газ российские предприятия сократили его добычу, при этом существенно пополнили федеральный бюджет.
"Снизилась добыча природного газа, ее объем снизился на 11,8%. При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действий западных стран. В результате российские газодобытчики-экспортеры сработали в последние два года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны".
В целом доходы бюджета в прошлом году увеличились на десять процентов и составили 27,8 триллиона рублей, добавил он.
Глава государства также сообщил, что расходы России значительно выросли, превысив сумму в 31 триллион рублей. По его словам, дефицит бюджета есть, но он на хорошем уровне.
"Расходы у нас увеличились. Причем расходы у нас увеличились более высокими темпами, более заметными, причем на четверть, и превысили 31 триллион рублей. В результате дефицит федерального бюджета составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП".
Он отметил, что такой уровень дефицита стал одним из лучших среди стран "Большой двадцатки".
Президент также указал на проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в некоторых регионах.
"Однако еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики".
Он поручил местным властям и правительству исправить ситуацию в этой сфере. Кроме того, президент отметил, что инфляция прямо влияет на доходы россиян, и призвал добиться ощутимого повышения их прибыли.