https://ria.ru/20230117/putin-1845476512.html
Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным
Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным - РИА Новости, 17.01.2023
Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая и экономическая модели, созданные президентом, в настоящее время показали свою эффективность. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:12
2023-01-17T14:12
2023-01-17T14:12
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая и экономическая модели, созданные президентом, в настоящее время показали свою эффективность. При этом, по его словам, разные политические фракции могут высказывать свою оценку, "критикуя, предлагая". "Но это мы должны признать: вызовы, с которыми столкнулась страна, вы сами об этом сказали, нельзя сравнивать с теми, которые были в 80-х, 70-х, другое время… Тем более, после развала Советского Союза в девяностых годах. Поэтому, коллеги, давайте отдавать себе отчёт, понимать это и делать всё для того, чтобы мы вышли более сильными, преодолев и вызовы, и справившись. Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть: у нас с вами партия одна – Россия", - заявил Володин.
https://ria.ru/20230116/rossiya-1845297847.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85ed1633f045091b5feb5ae9050d801f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин
Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным
Володин: созданные Путиным политическая и экономическая модели показали свою эффективность
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая и экономическая модели, созданные президентом, в настоящее время показали свою эффективность.
"Уважаемые коллеги! Думаю, что все согласитесь: когда речь идет о нашей стране, все противодействие направлено на то, чтобы остановить развитие России. Если бы мы были слабыми, или загнивали, ...никому были бы не нужны. Политическая модель, созданная президентом, экономическая, сегодня показали свою эффективность", - сказал спикер Госдумы на пленарном заседании.
При этом, по его словам, разные политические фракции могут высказывать свою оценку, "критикуя, предлагая".
"Но это мы должны признать: вызовы, с которыми столкнулась страна, вы сами об этом сказали, нельзя сравнивать с теми, которые были в 80-х, 70-х, другое время… Тем более, после развала Советского Союза в девяностых годах. Поэтому, коллеги, давайте отдавать себе отчёт, понимать это и делать всё для того, чтобы мы вышли более сильными, преодолев и вызовы, и справившись. Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть: у нас с вами партия одна – Россия", - заявил Володин.