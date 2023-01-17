https://ria.ru/20230117/putin-1845476512.html

Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным

Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным - РИА Новости, 17.01.2023

Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая и экономическая модели, созданные президентом, в настоящее время показали свою эффективность. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:12

2023-01-17T14:12

2023-01-17T14:12

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая и экономическая модели, созданные президентом, в настоящее время показали свою эффективность. При этом, по его словам, разные политические фракции могут высказывать свою оценку, "критикуя, предлагая". "Но это мы должны признать: вызовы, с которыми столкнулась страна, вы сами об этом сказали, нельзя сравнивать с теми, которые были в 80-х, 70-х, другое время… Тем более, после развала Советского Союза в девяностых годах. Поэтому, коллеги, давайте отдавать себе отчёт, понимать это и делать всё для того, чтобы мы вышли более сильными, преодолев и вызовы, и справившись. Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть: у нас с вами партия одна – Россия", - заявил Володин.

https://ria.ru/20230116/rossiya-1845297847.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин