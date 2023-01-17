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Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным - РИА Новости, 17.01.2023
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Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным
Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным - РИА Новости, 17.01.2023
Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая и экономическая модели, созданные президентом, в настоящее время показали свою эффективность. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:12
2023-01-17T14:12
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая и экономическая модели, созданные президентом, в настоящее время показали свою эффективность. При этом, по его словам, разные политические фракции могут высказывать свою оценку, "критикуя, предлагая". "Но это мы должны признать: вызовы, с которыми столкнулась страна, вы сами об этом сказали, нельзя сравнивать с теми, которые были в 80-х, 70-х, другое время… Тем более, после развала Советского Союза в девяностых годах. Поэтому, коллеги, давайте отдавать себе отчёт, понимать это и делать всё для того, чтобы мы вышли более сильными, преодолев и вызовы, и справившись. Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть: у нас с вами партия одна – Россия", - заявил Володин.
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин
14:12 17.01.2023
 
Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным

Володин: созданные Путиным политическая и экономическая модели показали свою эффективность

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая и экономическая модели, созданные президентом, в настоящее время показали свою эффективность.
"Уважаемые коллеги! Думаю, что все согласитесь: когда речь идет о нашей стране, все противодействие направлено на то, чтобы остановить развитие России. Если бы мы были слабыми, или загнивали, ...никому были бы не нужны. Политическая модель, созданная президентом, экономическая, сегодня показали свою эффективность", - сказал спикер Госдумы на пленарном заседании.
При этом, по его словам, разные политические фракции могут высказывать свою оценку, "критикуя, предлагая".
"Но это мы должны признать: вызовы, с которыми столкнулась страна, вы сами об этом сказали, нельзя сравнивать с теми, которые были в 80-х, 70-х, другое время… Тем более, после развала Советского Союза в девяностых годах. Поэтому, коллеги, давайте отдавать себе отчёт, понимать это и делать всё для того, чтобы мы вышли более сильными, преодолев и вызовы, и справившись. Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть: у нас с вами партия одна – Россия", - заявил Володин.
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