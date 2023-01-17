https://ria.ru/20230117/puteshestviya-1845250731.html

Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году

Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2023

Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году

Эксперты по путешествиям назвали лучшие направления для туристических поездок по России в 2023 году, сообщает Туту. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T05:01

2023-01-17T05:01

2023-01-17T05:53

туризм

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туризм

туристы

мурманская область

баренцево море

куда поехать в выходные

калининградская область

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты по путешествиям назвали лучшие направления для туристических поездок по России в 2023 году, сообщает Туту.Сервис в рамках своего проекта "Медиаразведка" опросил 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов. Каждый из них мог предложить три варианта.На первое место участники опроса поставили Мурманскую область (28 процентов). Здесь можно попробовать разнообразные морепродукты, покататься на лыжах и сноуборде в городе Кировск, познакомиться с саамской культурой. Респонденты отмечали также возможность увидеть горбатых китов в Баренцевом море, хвалили посещение хаски-парка в Ловозере и ночевку на изолированной турбазе близ Умбы среди лесотундры. Второе место в списке интересных направлений для путешествий в 2023 году, по мнению тревел-журналистов и блогеров, занял Алтай. Его упомянули 27 процентов опрошенных. Здесь большое количество пеших и водных маршрутов, разнообразные базы отдыха и пансионаты.Замыкает тройку Калининградская область и ее центр, город Калининград (22 процента). Регион знаменит сохранившейся прусской архитектурой, Балтийским морем, уникальной Куршской косой и необычной местной кухней. Направление, по мнению экспертов, подойдет как любителям экскурсий, так и пляжного отдыха.Также в десятку вошли Камчатка, Санкт-Петербург, Дагестан, Байкал, Карелия и Сочи.

https://ria.ru/20230115/derevni-1844472378.html

мурманская область

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алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Лана Баева

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