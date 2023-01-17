https://ria.ru/20230117/puteshestviya-1845250731.html
Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году
Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2023
Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году
Эксперты по путешествиям назвали лучшие направления для туристических поездок по России в 2023 году, сообщает Туту. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T05:01
2023-01-17T05:01
2023-01-17T05:53
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туризм
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мурманская область
баренцево море
куда поехать в выходные
калининградская область
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты по путешествиям назвали лучшие направления для туристических поездок по России в 2023 году, сообщает Туту.Сервис в рамках своего проекта "Медиаразведка" опросил 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов. Каждый из них мог предложить три варианта.На первое место участники опроса поставили Мурманскую область (28 процентов). Здесь можно попробовать разнообразные морепродукты, покататься на лыжах и сноуборде в городе Кировск, познакомиться с саамской культурой. Респонденты отмечали также возможность увидеть горбатых китов в Баренцевом море, хвалили посещение хаски-парка в Ловозере и ночевку на изолированной турбазе близ Умбы среди лесотундры. Второе место в списке интересных направлений для путешествий в 2023 году, по мнению тревел-журналистов и блогеров, занял Алтай. Его упомянули 27 процентов опрошенных. Здесь большое количество пеших и водных маршрутов, разнообразные базы отдыха и пансионаты.Замыкает тройку Калининградская область и ее центр, город Калининград (22 процента). Регион знаменит сохранившейся прусской архитектурой, Балтийским морем, уникальной Куршской косой и необычной местной кухней. Направление, по мнению экспертов, подойдет как любителям экскурсий, так и пляжного отдыха.Также в десятку вошли Камчатка, Санкт-Петербург, Дагестан, Байкал, Карелия и Сочи.
https://ria.ru/20230115/derevni-1844472378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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05:01 17.01.2023 (обновлено: 05:53 17.01.2023)
Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году
Туту: лучшие направления для путешествий по России – Мурманск, Алтай и Калининград