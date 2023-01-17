https://ria.ru/20230117/pushkin-1845486513.html

В Запорожье демонтировали бюст Пушкина

В Запорожье демонтировали бюст Пушкина - РИА Новости, 17.01.2023

В Запорожье демонтировали бюст Пушкина

Бюст русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:33

2023-01-17T14:33

2023-01-17T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Бюст русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Запорожье демонтировали бюст поэта Александра Пушкина, который находился на территории местной школы №76", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Также "Страна.ua" опубликовала фото памятника до и после демонтажа. Уточняется, что в прошлом эта школа носила имя русского поэта. Школа находится рядом с площадью Пушкина, на которой также находился памятник поэту. Он был демонтирован еще летом прошлого года, а вопрос о переименовании площади пока обсуждается. Ранее были демонтированы два памятника и один бюст Пушкину в украинских Черновцах. Также памятники поэту убрали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230112/pereimenovanie-1844499821.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, александр пушкин, украина, запорожье, россия, ситуация в днр и лнр