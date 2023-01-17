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В Запорожье демонтировали бюст Пушкина - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/pushkin-1845486513.html
В Запорожье демонтировали бюст Пушкина
В Запорожье демонтировали бюст Пушкина - РИА Новости, 17.01.2023
В Запорожье демонтировали бюст Пушкина
Бюст русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:33
2023-01-17T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
александр пушкин
украина
запорожье
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Бюст русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Запорожье демонтировали бюст поэта Александра Пушкина, который находился на территории местной школы №76", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Также "Страна.ua" опубликовала фото памятника до и после демонтажа. Уточняется, что в прошлом эта школа носила имя русского поэта. Школа находится рядом с площадью Пушкина, на которой также находился памятник поэту. Он был демонтирован еще летом прошлого года, а вопрос о переименовании площади пока обсуждается. Ранее были демонтированы два памятника и один бюст Пушкину в украинских Черновцах. Также памятники поэту убрали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230112/pereimenovanie-1844499821.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
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в мире, александр пушкин, украина, запорожье, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Пушкин, Украина, Запорожье, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:33 17.01.2023 (обновлено: 14:35 17.01.2023)
 
В Запорожье демонтировали бюст Пушкина

"Страна.ua" сообщила о демонтаже бюста Пушкина в Запорожье

© фото очевидцаНа месте демонтированного бюста Пушкину в Запорожье
На месте демонтированного бюста Пушкину в Запорожье
© фото очевидца
На месте демонтированного бюста Пушкину в Запорожье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Бюст русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Запорожье демонтировали бюст поэта Александра Пушкина, который находился на территории местной школы №76", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Также "Страна.ua" опубликовала фото памятника до и после демонтажа.
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Уточняется, что в прошлом эта школа носила имя русского поэта. Школа находится рядом с площадью Пушкина, на которой также находился памятник поэту. Он был демонтирован еще летом прошлого года, а вопрос о переименовании площади пока обсуждается.
Ранее были демонтированы два памятника и один бюст Пушкину в украинских Черновцах. Также памятники поэту убрали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ПушкинУкраинаЗапорожьеРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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