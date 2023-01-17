14:33 17.01.2023 (обновлено: 14:35 17.01.2023)
В Запорожье демонтировали бюст Пушкина
"Страна.ua" сообщила о демонтаже бюста Пушкина в Запорожье
© фото очевидцаНа месте демонтированного бюста Пушкину в Запорожье
© фото очевидца
На месте демонтированного бюста Пушкину в Запорожье
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Бюст русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Запорожье демонтировали бюст поэта Александра Пушкина, который находился на территории местной школы №76", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Также "Страна.ua" опубликовала фото памятника до и после демонтажа.
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Уточняется, что в прошлом эта школа носила имя русского поэта. Школа находится рядом с площадью Пушкина, на которой также находился памятник поэту. Он был демонтирован еще летом прошлого года, а вопрос о переименовании площади пока обсуждается.
Ранее были демонтированы два памятника и один бюст Пушкину в украинских Черновцах. Также памятники поэту убрали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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