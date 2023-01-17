https://ria.ru/20230117/pushilin-1845598805.html

Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды для военнослужащих

Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды для военнослужащих - РИА Новости, 17.01.2023

Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды для военнослужащих

Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг слухи о возможном запрете на ношение бороды, использование планшетов и личного автотранспорта в российских Вооруженных... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T22:20

2023-01-17T22:20

2023-01-17T23:38

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг слухи о возможном запрете на ношение бороды, использование планшетов и личного автотранспорта в российских Вооруженных силах.По его словам, эти вопросы обсуждались как военными корреспондентами, так и в Telegram-каналах."Я связался с нашей комендатурой, уточнил: никаких подобных проверяющих с подобными "гениальными" идеями не приезжало, никаких подобных команд не спускалось", — заявил Пушилин в видеообращении в Telegram.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html

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денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф