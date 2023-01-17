https://ria.ru/20230117/pushilin-1845598805.html
Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды для военнослужащих
Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды для военнослужащих - РИА Новости, 17.01.2023
Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды для военнослужащих
Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг слухи о возможном запрете на ношение бороды, использование планшетов и личного автотранспорта в российских Вооруженных... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T22:20
2023-01-17T22:20
2023-01-17T23:38
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг слухи о возможном запрете на ношение бороды, использование планшетов и личного автотранспорта в российских Вооруженных силах.По его словам, эти вопросы обсуждались как военными корреспондентами, так и в Telegram-каналах."Я связался с нашей комендатурой, уточнил: никаких подобных проверяющих с подобными "гениальными" идеями не приезжало, никаких подобных команд не спускалось", — заявил Пушилин в видеообращении в Telegram.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
22:20 17.01.2023 (обновлено: 23:38 17.01.2023)
Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды для военнослужащих
Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды и использование планшетов в ВС России