https://ria.ru/20230117/prorub-1845361991.html
Врач предостерег беременных от купания в проруби
Врач предостерег беременных от купания в проруби - РИА Новости, 17.01.2023
Врач предостерег беременных от купания в проруби
Купание беременной женщины в проруби может вызвать преждевременные роды, кроме того не рекомендуется окунаться в холодную воду пожилым людям и детям, сообщил... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:57
2023-01-17T08:57
2023-01-17T08:57
здоровье - общество
андрей тяжельников
праздник крещения господня
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Купание беременной женщины в проруби может вызвать преждевременные роды, кроме того не рекомендуется окунаться в холодную воду пожилым людям и детям, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в преддверии крещенских купаний. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. "У здоровых людей, особенно у тех, которые системно занимаются закаливанием, сосуды натренированы, и они справляются со стрессом, который происходит при купании в ледяной воде, и даже получают от него пользу... У беременных стресс может спровоцировать преждевременные роды и другие осложнения. Возможно, есть исключения, если женщина и до беременности длительно занималась закаливанием. Но риск все равно остается", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что также не рекомендуется окунаться в холодную воду пожилым людям, так как их организм ослаблен хроническими болезнями и такая нагрузка может спровоцировать обострения. "У детей организм еще не окреп, кроме того, тонкий подкожно-жировой слой не способен защитить их от переохлаждения. Поэтому это можно делать не раньше шести лет, если ребенок подготовлен закаливающими процедурами, не имеет хронических заболеваний и под пристальным наблюдением родителей", - подчеркнул Тяжельников. Также Тяжельников добавил, что людям, недавно переболевшим, купаться в Крещение категорически не рекомендуется в силу того, что организм обессилен борьбой с инфекцией, а иммунитет снижен. "Интоксикация во время болезни дала значительную нагрузку на сердце, сосуды и другие органы и системы. Стресс, который происходит с при резком и значительном перепаде температур при погружении в ледяную воду, может оказаться очень опасным для ослабленного организма", - пояснил врач. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Крещенские купания 18-19 января пройдут в городе на 46 площадках.
https://ria.ru/20230111/kreschenie-1844235259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, андрей тяжельников, праздник крещения господня
Здоровье - Общество, Андрей Тяжельников, Праздник Крещения Господня
Врач предостерег беременных от купания в проруби
Врач Тяжельников: купание беременной женщины в проруби может вызвать преждевременные роды
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Купание беременной женщины в проруби может вызвать преждевременные роды, кроме того не рекомендуется окунаться в холодную воду пожилым людям и детям, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в преддверии крещенских купаний.
Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России
он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
"У здоровых людей, особенно у тех, которые системно занимаются закаливанием, сосуды натренированы, и они справляются со стрессом, который происходит при купании в ледяной воде, и даже получают от него пользу... У беременных стресс может спровоцировать преждевременные роды и другие осложнения. Возможно, есть исключения, если женщина и до беременности длительно занималась закаливанием. Но риск все равно остается", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что также не рекомендуется окунаться в холодную воду пожилым людям, так как их организм ослаблен хроническими болезнями и такая нагрузка может спровоцировать обострения.
"У детей организм еще не окреп, кроме того, тонкий подкожно-жировой слой не способен защитить их от переохлаждения. Поэтому это можно делать не раньше шести лет, если ребенок подготовлен закаливающими процедурами, не имеет хронических заболеваний и под пристальным наблюдением родителей", - подчеркнул Тяжельников.
Также Тяжельников добавил, что людям, недавно переболевшим, купаться в Крещение категорически не рекомендуется в силу того, что организм обессилен борьбой с инфекцией, а иммунитет снижен.
"Интоксикация во время болезни дала значительную нагрузку на сердце, сосуды и другие органы и системы. Стресс, который происходит с при резком и значительном перепаде температур при погружении в ледяную воду, может оказаться очень опасным для ослабленного организма", - пояснил врач.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что Крещенские купания 18-19 января пройдут в городе на 46 площадках.