https://ria.ru/20230117/prorub-1845361991.html

Врач предостерег беременных от купания в проруби

Врач предостерег беременных от купания в проруби - РИА Новости, 17.01.2023

Врач предостерег беременных от купания в проруби

Купание беременной женщины в проруби может вызвать преждевременные роды, кроме того не рекомендуется окунаться в холодную воду пожилым людям и детям, сообщил... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:57

2023-01-17T08:57

2023-01-17T08:57

здоровье - общество

андрей тяжельников

праздник крещения господня

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Купание беременной женщины в проруби может вызвать преждевременные роды, кроме того не рекомендуется окунаться в холодную воду пожилым людям и детям, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в преддверии крещенских купаний. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. "У здоровых людей, особенно у тех, которые системно занимаются закаливанием, сосуды натренированы, и они справляются со стрессом, который происходит при купании в ледяной воде, и даже получают от него пользу... У беременных стресс может спровоцировать преждевременные роды и другие осложнения. Возможно, есть исключения, если женщина и до беременности длительно занималась закаливанием. Но риск все равно остается", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что также не рекомендуется окунаться в холодную воду пожилым людям, так как их организм ослаблен хроническими болезнями и такая нагрузка может спровоцировать обострения. "У детей организм еще не окреп, кроме того, тонкий подкожно-жировой слой не способен защитить их от переохлаждения. Поэтому это можно делать не раньше шести лет, если ребенок подготовлен закаливающими процедурами, не имеет хронических заболеваний и под пристальным наблюдением родителей", - подчеркнул Тяжельников. Также Тяжельников добавил, что людям, недавно переболевшим, купаться в Крещение категорически не рекомендуется в силу того, что организм обессилен борьбой с инфекцией, а иммунитет снижен. "Интоксикация во время болезни дала значительную нагрузку на сердце, сосуды и другие органы и системы. Стресс, который происходит с при резком и значительном перепаде температур при погружении в ледяную воду, может оказаться очень опасным для ослабленного организма", - пояснил врач. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Крещенские купания 18-19 января пройдут в городе на 46 площадках.

https://ria.ru/20230111/kreschenie-1844235259.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, андрей тяжельников, праздник крещения господня