В Турции заявили о серьезном промахе США в попытке обуздать Россию
Sabah: США не в состоянии обуздать Россию с помощью Украины
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. США не в состоянии причинить России вред с помощью Украины, считает обозреватель турецкой Sabah Берджан Тутар.
"Посредством украинской крови, жизней, территории, географии, трагедии США желают обуздать Россию. Ведь те же США не постеснялись обрушить на мир бич терроризма ради достижения геополитических целей", — пишет журналист.
Однако, заявил Тутар, "дешевая тактика" Белого дома, суть которой в настраивании России и дружественных ей стран против друг друга, уже не в состоянии принести результат.
"США не просто контролируют политику и правительства стран, выбранных ими в качестве цели. Вашингтон пытается вживить чип в мозг общественности и сформировать массы сторонников, с помощью которых они смогут делать все, что пожелают", — прокомментировал обозреватель.
"Если мы хотим, чтобы мир был "больше пяти" и более справедливым, нужно, чтобы наш голос оказывался громче этих раболепных слуг, которые превратились в американский граммофон", — заключил автор.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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