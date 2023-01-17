https://ria.ru/20230117/promakh-1845339959.html

В Турции заявили о серьезном промахе США в попытке обуздать Россию

В Турции заявили о серьезном промахе США в попытке обуздать Россию - РИА Новости, 17.01.2023

В Турции заявили о серьезном промахе США в попытке обуздать Россию

США не в состоянии причинить России вред с помощью Украины, считает обозреватель турецкой Sabah Берджан Тутар. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T04:15

2023-01-17T04:15

2023-01-17T04:15

в мире

владимир путин

сша

россия

украина

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. США не в состоянии причинить России вред с помощью Украины, считает обозреватель турецкой Sabah Берджан Тутар.Однако, заявил Тутар, "дешевая тактика" Белого дома, суть которой в настраивании России и дружественных ей стран против друг друга, уже не в состоянии принести результат.Он также отметил, что союзники США настороженно относятся к их деятельности, так как Вашингтон оказывает на страны Европы давление для выгодного ему продления украинского конфликта."США не просто контролируют политику и правительства стран, выбранных ими в качестве цели. Вашингтон пытается вживить чип в мозг общественности и сформировать массы сторонников, с помощью которых они смогут делать все, что пожелают", — прокомментировал обозреватель.В заключение Тутар отметил, что украинский конфликт — не столько столкновение Москвы и Киева, сколько борьба США и нового, многополярного мира. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230116/turtsiya-1845250063.html

https://ria.ru/20230116/ssha-1845179105.html

сша

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в мире, владимир путин, сша, россия, украина