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В Турции заявили о серьезном промахе США в попытке обуздать Россию - РИА Новости, 17.01.2023
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В Турции заявили о серьезном промахе США в попытке обуздать Россию
В Турции заявили о серьезном промахе США в попытке обуздать Россию - РИА Новости, 17.01.2023
В Турции заявили о серьезном промахе США в попытке обуздать Россию
США не в состоянии причинить России вред с помощью Украины, считает обозреватель турецкой Sabah Берджан Тутар. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T04:15
2023-01-17T04:15
в мире
владимир путин
сша
россия
украина
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. США не в состоянии причинить России вред с помощью Украины, считает обозреватель турецкой Sabah Берджан Тутар.Однако, заявил Тутар, "дешевая тактика" Белого дома, суть которой в настраивании России и дружественных ей стран против друг друга, уже не в состоянии принести результат.Он также отметил, что союзники США настороженно относятся к их деятельности, так как Вашингтон оказывает на страны Европы давление для выгодного ему продления украинского конфликта."США не просто контролируют политику и правительства стран, выбранных ими в качестве цели. Вашингтон пытается вживить чип в мозг общественности и сформировать массы сторонников, с помощью которых они смогут делать все, что пожелают", — прокомментировал обозреватель.В заключение Тутар отметил, что украинский конфликт — не столько столкновение Москвы и Киева, сколько борьба США и нового, многополярного мира. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230116/turtsiya-1845250063.html
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в мире, владимир путин, сша, россия, украина
В мире, Владимир Путин, США, Россия, Украина
04:15 17.01.2023
 
В Турции заявили о серьезном промахе США в попытке обуздать Россию

Sabah: США не в состоянии обуздать Россию с помощью Украины

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. США не в состоянии причинить России вред с помощью Украины, считает обозреватель турецкой Sabah Берджан Тутар.

"Посредством украинской крови, жизней, территории, географии, трагедии США желают обуздать Россию. Ведь те же США не постеснялись обрушить на мир бич терроризма ради достижения геополитических целей", — пишет журналист.

Однако, заявил Тутар, "дешевая тактика" Белого дома, суть которой в настраивании России и дружественных ей стран против друг друга, уже не в состоянии принести результат.
Он также отметил, что союзники США настороженно относятся к их деятельности, так как Вашингтон оказывает на страны Европы давление для выгодного ему продления украинского конфликта.
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"США не просто контролируют политику и правительства стран, выбранных ими в качестве цели. Вашингтон пытается вживить чип в мозг общественности и сформировать массы сторонников, с помощью которых они смогут делать все, что пожелают", — прокомментировал обозреватель.
В заключение Тутар отметил, что украинский конфликт — не столько столкновение Москвы и Киева, сколько борьба США и нового, многополярного мира.

"Если мы хотим, чтобы мир был "больше пяти" и более справедливым, нужно, чтобы наш голос оказывался громче этих раболепных слуг, которые превратились в американский граммофон", — заключил автор.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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