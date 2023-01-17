https://ria.ru/20230117/problemy-1845438229.html

FT рассказали о проблемах при продаже иностранных банков в России

FT рассказали о проблемах при продаже иностранных банков в России - РИА Новости, 17.01.2023

FT рассказали о проблемах при продаже иностранных банков в России

Большинство западных банков не могут продать свои российские активы из-за закона, введенного президентом России Владимиром Путиным, сообщили Financial Times. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:06

2023-01-17T13:06

2023-01-17T13:06

экономика

владимир путин

россия

украина

raiffeisen bank international

citigroup

unicredit group

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Большинство западных банков не могут продать свои российские активы из-за закона, введенного президентом России Владимиром Путиным, сообщили Financial Times."Спустя почти год после начала украинского конфликта лишь немногим западным банкам удалось покинуть Россию, хотя и с большими затратами, в то время как другие сделали выбор в пользу сохранения своего бизнеса в стране", — пишут в материале.Согласно статье, Путин внес законопроект, не позволяющий иностранным владельцам из недружественных стран заключать сделки о продаже дочерних компаний без его одобрения, и под его действие попали 45 зарубежных банков.Советники западных банков ожидают, что этот шаг помешает некоторым уже обсуждаемым сделкам и в корне изменит условия других, отмечает издание.Также они прогнозируют, что уже согласованные цены на продажу упадут до половины.Как указали в материале, в России "застряли" такие банки, как австрийский Raiffeisen Bank International, итальянский UniCredit и американский Citigroup.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20230107/ssha-1843393236.html

https://ria.ru/20230114/putin-1844800570.html

россия

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экономика, владимир путин, россия, украина, raiffeisen bank international, citigroup, unicredit group