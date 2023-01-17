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FT рассказали о проблемах при продаже иностранных банков в России - РИА Новости, 17.01.2023
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FT рассказали о проблемах при продаже иностранных банков в России
FT рассказали о проблемах при продаже иностранных банков в России - РИА Новости, 17.01.2023
FT рассказали о проблемах при продаже иностранных банков в России
Большинство западных банков не могут продать свои российские активы из-за закона, введенного президентом России Владимиром Путиным, сообщили Financial Times. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:06
2023-01-17T13:06
экономика
владимир путин
россия
украина
raiffeisen bank international
citigroup
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Большинство западных банков не могут продать свои российские активы из-за закона, введенного президентом России Владимиром Путиным, сообщили Financial Times."Спустя почти год после начала украинского конфликта лишь немногим западным банкам удалось покинуть Россию, хотя и с большими затратами, в то время как другие сделали выбор в пользу сохранения своего бизнеса в стране", — пишут в материале.Согласно статье, Путин внес законопроект, не позволяющий иностранным владельцам из недружественных стран заключать сделки о продаже дочерних компаний без его одобрения, и под его действие попали 45 зарубежных банков.Советники западных банков ожидают, что этот шаг помешает некоторым уже обсуждаемым сделкам и в корне изменит условия других, отмечает издание.Также они прогнозируют, что уже согласованные цены на продажу упадут до половины.Как указали в материале, в России "застряли" такие банки, как австрийский Raiffeisen Bank International, итальянский UniCredit и американский Citigroup.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20230107/ssha-1843393236.html
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экономика, владимир путин, россия, украина, raiffeisen bank international, citigroup, unicredit group
Экономика, Владимир Путин, Россия, Украина, Raiffeisen Bank International, Citigroup, UniCredit Group
13:06 17.01.2023
 
FT рассказали о проблемах при продаже иностранных банков в России

FT: западные банки столкнулись с проблемами при продаже бизнеса в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОфис банка "Райффайзен" в Москве
Офис банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Большинство западных банков не могут продать свои российские активы из-за закона, введенного президентом России Владимиром Путиным, сообщили Financial Times.
"Спустя почти год после начала украинского конфликта лишь немногим западным банкам удалось покинуть Россию, хотя и с большими затратами, в то время как другие сделали выбор в пользу сохранения своего бизнеса в стране", — пишут в материале.
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Согласно статье, Путин внес законопроект, не позволяющий иностранным владельцам из недружественных стран заключать сделки о продаже дочерних компаний без его одобрения, и под его действие попали 45 зарубежных банков.
Советники западных банков ожидают, что этот шаг помешает некоторым уже обсуждаемым сделкам и в корне изменит условия других, отмечает издание.
Также они прогнозируют, что уже согласованные цены на продажу упадут до половины.
Как указали в материале, в России "застряли" такие банки, как австрийский Raiffeisen Bank International, итальянский UniCredit и американский Citigroup.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияУкраинаRaiffeisen Bank InternationalCitigroupUniCredit Group
 
 
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