FT рассказали о проблемах при продаже иностранных банков в России
FT: западные банки столкнулись с проблемами при продаже бизнеса в России
Офис банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Большинство западных банков не могут продать свои российские активы из-за закона, введенного президентом России Владимиром Путиным, сообщили Financial Times.
"Спустя почти год после начала украинского конфликта лишь немногим западным банкам удалось покинуть Россию, хотя и с большими затратами, в то время как другие сделали выбор в пользу сохранения своего бизнеса в стране", — пишут в материале.
Согласно статье, Путин внес законопроект, не позволяющий иностранным владельцам из недружественных стран заключать сделки о продаже дочерних компаний без его одобрения, и под его действие попали 45 зарубежных банков.
Советники западных банков ожидают, что этот шаг помешает некоторым уже обсуждаемым сделкам и в корне изменит условия других, отмечает издание.
Также они прогнозируют, что уже согласованные цены на продажу упадут до половины.
Как указали в материале, в России "застряли" такие банки, как австрийский Raiffeisen Bank International, итальянский UniCredit и американский Citigroup.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.