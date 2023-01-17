https://ria.ru/20230117/primore-1845540303.html

В Приморье закроют три пункта пропуска с Китаем

В Приморье закроют три пункта пропуска с Китаем - РИА Новости, 17.01.2023

В Приморье закроют три пункта пропуска с Китаем

Три пункта пропуска с КНР в Приморье будут закрыты с 22 по 26 января 2023 года из-за Праздника весны (Нового года по лунному календарю) в Китае, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:11

2023-01-17T17:11

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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Три пункта пропуска с КНР в Приморье будут закрыты с 22 по 26 января 2023 года из-за Праздника весны (Нового года по лунному календарю) в Китае, сообщает Росгранстрой. "Китайской стороной принято решение о распорядке работы пунктов пропуска через границу на период празднования традиционного Праздника весны (китайский Новый год). В Приморском крае в период с 22 по 26 января 2023 года переход через госграницу лиц и транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска Пограничный (на китайской стороне Суйфэньхэ), Полтавка (на китайской стороне Дуннин) и Турий Рог (на китайской стороне Мишань) осуществляться не будет", — говорится в сообщении. С 27 января эти погранпереходы будут работать в штатном режиме. Изменится и режим работы приморского автомобильного пункта пропуска Краскино (на китайской стороне Хуньчунь): 21 января он будет работать до 14.00 местного времени (07.00 мск), с 22 по 24 января — выходные дни, а с 25 января погранпереход Краскино откроется в штатном режиме. Отмечается, что железнодорожные пункты пропуска Махалино и Пограничный будут работать без выходных. Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году выпадает на ночь на 22 января. Согласно восточному календарю, наступает год Черного Водяного Кролика, который продлится до 9 февраля 2024 года. Выходные по случаю праздника в Китае — с 21 по 27 января.

https://ria.ru/20230117/pekin-1845355469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, приморский край