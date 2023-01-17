https://ria.ru/20230117/primore-1845540303.html
В Приморье закроют три пункта пропуска с Китаем
В Приморье закроют три пункта пропуска с Китаем - РИА Новости, 17.01.2023
В Приморье закроют три пункта пропуска с Китаем
Три пункта пропуска с КНР в Приморье будут закрыты с 22 по 26 января 2023 года из-за Праздника весны (Нового года по лунному календарю) в Китае, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:11
2023-01-17T17:11
2023-01-17T17:39
новости - туризм
туризм
туристы
китай
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843837406_0:61:1054:654_1920x0_80_0_0_8a503842426c3f3d4ba3c424ff04ba18.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Три пункта пропуска с КНР в Приморье будут закрыты с 22 по 26 января 2023 года из-за Праздника весны (Нового года по лунному календарю) в Китае, сообщает Росгранстрой. "Китайской стороной принято решение о распорядке работы пунктов пропуска через границу на период празднования традиционного Праздника весны (китайский Новый год). В Приморском крае в период с 22 по 26 января 2023 года переход через госграницу лиц и транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска Пограничный (на китайской стороне Суйфэньхэ), Полтавка (на китайской стороне Дуннин) и Турий Рог (на китайской стороне Мишань) осуществляться не будет", — говорится в сообщении. С 27 января эти погранпереходы будут работать в штатном режиме. Изменится и режим работы приморского автомобильного пункта пропуска Краскино (на китайской стороне Хуньчунь): 21 января он будет работать до 14.00 местного времени (07.00 мск), с 22 по 24 января — выходные дни, а с 25 января погранпереход Краскино откроется в штатном режиме. Отмечается, что железнодорожные пункты пропуска Махалино и Пограничный будут работать без выходных. Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году выпадает на ночь на 22 января. Согласно восточному календарю, наступает год Черного Водяного Кролика, который продлится до 9 февраля 2024 года. Выходные по случаю праздника в Китае — с 21 по 27 января.
https://ria.ru/20230117/pekin-1845355469.html
китай
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843837406_63:0:1047:738_1920x0_80_0_0_9d58002c0fa4be043c64d9b04a843f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, китай, приморский край
Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Приморский край
17:11 17.01.2023 (обновлено: 17:39 17.01.2023)
В Приморье закроют три пункта пропуска с Китаем
Три пункта пропуска с Китаем в Приморье закроют на время Праздника весны
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Три пункта пропуска с КНР в Приморье будут закрыты с 22 по 26 января 2023 года из-за Праздника весны (Нового года по лунному календарю) в Китае, сообщает Росгранстрой.
"Китайской стороной принято решение о распорядке работы пунктов пропуска через границу на период празднования традиционного Праздника весны (китайский Новый год). В Приморском крае
в период с 22 по 26 января 2023 года переход через госграницу лиц и транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска Пограничный (на китайской стороне Суйфэньхэ), Полтавка (на китайской стороне Дуннин) и Турий Рог (на китайской стороне Мишань) осуществляться не будет", — говорится в сообщении.
С 27 января эти погранпереходы будут работать в штатном режиме.
Изменится и режим работы приморского автомобильного пункта пропуска Краскино (на китайской стороне Хуньчунь
): 21 января он будет работать до 14.00 местного времени (07.00 мск), с 22 по 24 января — выходные дни, а с 25 января погранпереход Краскино откроется в штатном режиме.
Отмечается, что железнодорожные пункты пропуска Махалино и Пограничный будут работать без выходных.
Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году выпадает на ночь на 22 января. Согласно восточному календарю, наступает год Черного Водяного Кролика, который продлится до 9 февраля 2024 года. Выходные по случаю праздника в Китае — с 21 по 27 января.