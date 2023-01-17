https://ria.ru/20230117/prigovor-1845522475.html

В Брянске вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать за Украину

В Брянске вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать за Украину - РИА Новости, 17.01.2023

В Брянске вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать за Украину

Суд в Брянске приговорил жителя Саратовской области к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:07

2023-01-17T16:07

2023-01-17T16:07

происшествия

украина

брянск

россия

брянский областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg

БРЯНСК, 17 янв – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил жителя Саратовской области к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ, сообщает Брянский областной суд. "Брянский областной суд вынес приговор Кириллу Белоусову за попытку участия в боевых действиях против Российской Федерации. Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что 22-летний житель Саратовской области, работавший продавцом в магазине "Магнит", решил выехать на Украину для участия в боевых действиях против Российской Федерации в составе легиона "Свобода России". Для этого он вступил в переписку с вербовщиком из Украины и стал активно готовиться к участию в боевых действиях. По указанию вербовщика молодой человек приехал в Брянск, а затем на автобусе добрался до приграничного поселка Белая Березка в Трубчевском районе, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, отмечается в сообщении. В ходе суда молодой человек полностью признал свою вину. Приговор не вступил в законную силу. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области, говорится в сообщении. В декабре Брянский областной суд приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ. При этом ведомство сообщало, что в производстве суда находилось еще четыре дела, фигуранты которых обвиняются в совершении аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20221214/sud-1838719253.html

https://ria.ru/20221022/energodar-1825858612.html

украина

брянск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, брянск, россия, брянский областной суд