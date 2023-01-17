Рейтинг@Mail.ru
В Брянске вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать за Украину - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/prigovor-1845522475.html
В Брянске вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать за Украину
В Брянске вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать за Украину - РИА Новости, 17.01.2023
В Брянске вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать за Украину
Суд в Брянске приговорил жителя Саратовской области к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:07
2023-01-17T16:07
происшествия
украина
брянск
россия
брянский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg
БРЯНСК, 17 янв – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил жителя Саратовской области к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ, сообщает Брянский областной суд. "Брянский областной суд вынес приговор Кириллу Белоусову за попытку участия в боевых действиях против Российской Федерации. Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что 22-летний житель Саратовской области, работавший продавцом в магазине "Магнит", решил выехать на Украину для участия в боевых действиях против Российской Федерации в составе легиона "Свобода России". Для этого он вступил в переписку с вербовщиком из Украины и стал активно готовиться к участию в боевых действиях. По указанию вербовщика молодой человек приехал в Брянск, а затем на автобусе добрался до приграничного поселка Белая Березка в Трубчевском районе, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, отмечается в сообщении. В ходе суда молодой человек полностью признал свою вину. Приговор не вступил в законную силу. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области, говорится в сообщении. В декабре Брянский областной суд приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ. При этом ведомство сообщало, что в производстве суда находилось еще четыре дела, фигуранты которых обвиняются в совершении аналогичных преступлений.
https://ria.ru/20221214/sud-1838719253.html
https://ria.ru/20221022/energodar-1825858612.html
украина
брянск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, брянск, россия, брянский областной суд
Происшествия, Украина, Брянск, Россия, Брянский областной суд
16:07 17.01.2023
 
В Брянске вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать за Украину

Суд в Брянске приговорил желающего воевать на стороне Украины к пяти годам колонии

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 17 янв – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил жителя Саратовской области к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ, сообщает Брянский областной суд.
"Брянский областной суд вынес приговор Кириллу Белоусову за попытку участия в боевых действиях против Российской Федерации. Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 19:44Специальная военная операция на Украине
Мужчину, желавшего участвовать в боях против России, приговорили к колонии
Отмечается, что 22-летний житель Саратовской области, работавший продавцом в магазине "Магнит", решил выехать на Украину для участия в боевых действиях против Российской Федерации в составе легиона "Свобода России". Для этого он вступил в переписку с вербовщиком из Украины и стал активно готовиться к участию в боевых действиях. По указанию вербовщика молодой человек приехал в Брянск, а затем на автобусе добрался до приграничного поселка Белая Березка в Трубчевском районе, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, отмечается в сообщении.
В ходе суда молодой человек полностью признал свою вину. Приговор не вступил в законную силу. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области, говорится в сообщении.
В декабре Брянский областной суд приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ. При этом ведомство сообщало, что в производстве суда находилось еще четыре дела, фигуранты которых обвиняются в совершении аналогичных преступлений.
Экс-командир теробороны Энергодара об отказе участвовать в диверсиях против мирного населения - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября 2022, 09:46Специальная военная операция на Украине
Экс-командир теробороны Энергодара отказался участвовать в диверсиях
 
ПроисшествияУкраинаБрянскРоссияБрянский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала