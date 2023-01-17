В Брянске вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать за Украину
Суд в Брянске приговорил желающего воевать на стороне Украины к пяти годам колонии
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
БРЯНСК, 17 янв – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил жителя Саратовской области к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ, сообщает Брянский областной суд.
"Брянский областной суд вынес приговор Кириллу Белоусову за попытку участия в боевых действиях против Российской Федерации. Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 22-летний житель Саратовской области, работавший продавцом в магазине "Магнит", решил выехать на Украину для участия в боевых действиях против Российской Федерации в составе легиона "Свобода России". Для этого он вступил в переписку с вербовщиком из Украины и стал активно готовиться к участию в боевых действиях. По указанию вербовщика молодой человек приехал в Брянск, а затем на автобусе добрался до приграничного поселка Белая Березка в Трубчевском районе, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, отмечается в сообщении.
В ходе суда молодой человек полностью признал свою вину. Приговор не вступил в законную силу. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области, говорится в сообщении.
В декабре Брянский областной суд приговорил жителя Удмуртии к 5 годам колонии строгого режима за попытку выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против РФ. При этом ведомство сообщало, что в производстве суда находилось еще четыре дела, фигуранты которых обвиняются в совершении аналогичных преступлений.