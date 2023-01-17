https://ria.ru/20230117/predpriyatiya-1845486079.html

Путин рассказал о работе бизнеса и властей по поддержке предприятий

Путин рассказал о работе бизнеса и властей по поддержке предприятий - РИА Новости, 17.01.2023

Путин рассказал о работе бизнеса и властей по поддержке предприятий

В России ведется системная и кропотливая работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, кабмину надо постоянно держать руку на пульсе, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:32

2023-01-17T14:32

2023-01-17T14:49

экономика

владимир путин

россия

бизнес

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В России ведется системная и кропотливая работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, кабмину надо постоянно держать руку на пульсе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Он отметил, что приняты специальные меры поддержки целого ряда секторов национальной экономики."Например, уже ведется системная, кропотливая работа бизнеса и органов власти, чтобы помочь этим предприятиям. Причем не только выйти на докризисный уровень, но и обеспечить их долгосрочное, стратегическое развитие, с опорой на новые технологические и производственные решения. И я прошу правительство, что называется, постоянно здесь держать руку на пульсе", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230112/kreditovanie-1844415598.html

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экономика, владимир путин, россия, бизнес