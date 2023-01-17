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Путин рассказал о работе бизнеса и властей по поддержке предприятий - РИА Новости, 17.01.2023
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Путин рассказал о работе бизнеса и властей по поддержке предприятий
Путин рассказал о работе бизнеса и властей по поддержке предприятий - РИА Новости, 17.01.2023
Путин рассказал о работе бизнеса и властей по поддержке предприятий
В России ведется системная и кропотливая работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, кабмину надо постоянно держать руку на пульсе, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:32
2023-01-17T14:49
экономика
владимир путин
россия
бизнес
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В России ведется системная и кропотливая работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, кабмину надо постоянно держать руку на пульсе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Он отметил, что приняты специальные меры поддержки целого ряда секторов национальной экономики."Например, уже ведется системная, кропотливая работа бизнеса и органов власти, чтобы помочь этим предприятиям. Причем не только выйти на докризисный уровень, но и обеспечить их долгосрочное, стратегическое развитие, с опорой на новые технологические и производственные решения. И я прошу правительство, что называется, постоянно здесь держать руку на пульсе", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, россия, бизнес
Экономика, Владимир Путин, Россия, Бизнес
14:32 17.01.2023 (обновлено: 14:49 17.01.2023)
 
Путин рассказал о работе бизнеса и властей по поддержке предприятий

Путин назвал работу бизнеса и властей по поддержке предприятий системной и кропотливой

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В России ведется системная и кропотливая работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, кабмину надо постоянно держать руку на пульсе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он отметил, что приняты специальные меры поддержки целого ряда секторов национальной экономики.
"Например, уже ведется системная, кропотливая работа бизнеса и органов власти, чтобы помочь этим предприятиям. Причем не только выйти на докризисный уровень, но и обеспечить их долгосрочное, стратегическое развитие, с опорой на новые технологические и производственные решения. И я прошу правительство, что называется, постоянно здесь держать руку на пульсе", - сказал Путин.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:26
ЦБ планирует расширить кредитование малого и среднего бизнеса
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияБизнес
 
 
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