https://ria.ru/20230117/predpriyatiya-1845486079.html
Путин рассказал о работе бизнеса и властей по поддержке предприятий
Путин рассказал о работе бизнеса и властей по поддержке предприятий - РИА Новости, 17.01.2023
Путин рассказал о работе бизнеса и властей по поддержке предприятий
В России ведется системная и кропотливая работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, кабмину надо постоянно держать руку на пульсе, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:32
2023-01-17T14:32
2023-01-17T14:49
экономика
владимир путин
россия
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_02fc61519f2780f896053e3f38b8b9ec.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В России ведется системная и кропотливая работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, кабмину надо постоянно держать руку на пульсе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Он отметил, что приняты специальные меры поддержки целого ряда секторов национальной экономики."Например, уже ведется системная, кропотливая работа бизнеса и органов власти, чтобы помочь этим предприятиям. Причем не только выйти на докризисный уровень, но и обеспечить их долгосрочное, стратегическое развитие, с опорой на новые технологические и производственные решения. И я прошу правительство, что называется, постоянно здесь держать руку на пульсе", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230112/kreditovanie-1844415598.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_57c458a882e9fedbf31f2c42dc0f8c7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, бизнес
Экономика, Владимир Путин, Россия, Бизнес
14:32 17.01.2023 (обновлено: 14:49 17.01.2023)
Путин рассказал о работе бизнеса и властей по поддержке предприятий
Путин назвал работу бизнеса и властей по поддержке предприятий системной и кропотливой
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В России ведется системная и кропотливая работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, кабмину надо постоянно держать руку на пульсе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он отметил, что приняты специальные меры поддержки целого ряда секторов национальной экономики.
"Например, уже ведется системная, кропотливая работа бизнеса и органов власти, чтобы помочь этим предприятиям. Причем не только выйти на докризисный уровень, но и обеспечить их долгосрочное, стратегическое развитие, с опорой на новые технологические и производственные решения. И я прошу правительство, что называется, постоянно здесь держать руку на пульсе", - сказал Путин.