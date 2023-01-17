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В Сочи загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 17.01.2023
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В Сочи загорелась крыша жилого дома
В Сочи загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 17.01.2023
В Сочи загорелась крыша жилого дома
Крыша трехэтажного жилого дома загорелась в Сочи на площади 120 "квадратов", сообщили журналистам во вторник пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:24
2023-01-17T16:24
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Крыша трехэтажного жилого дома загорелась в Сочи на площади 120 "квадратов", сообщили журналистам во вторник пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю. ЧП произошло в Центральном районе курорта на улице Политехнической, где неподалеку расположены санатории. "В 15.38 по прибытию к месту первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание кровли жилого трехэтажного частного дома на общей площади 120 квадратных метров", - говорится в релизе. На месте работают 15 спасателей, к тушению огня привлечены пять единиц техники. Есть ли пострадавшие, уточняется.
https://ria.ru/20230117/pozhar-1845373496.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:24 17.01.2023
 
В Сочи загорелась крыша жилого дома

В Сочи загорелась крыша трехэтажного жилого дома на площади 120 квадратных метров

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Крыша трехэтажного жилого дома загорелась в Сочи на площади 120 "квадратов", сообщили журналистам во вторник пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.
ЧП произошло в Центральном районе курорта на улице Политехнической, где неподалеку расположены санатории.
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"В 15.38 по прибытию к месту первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание кровли жилого трехэтажного частного дома на общей площади 120 квадратных метров", - говорится в релизе.
На месте работают 15 спасателей, к тушению огня привлечены пять единиц техники. Есть ли пострадавшие, уточняется.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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