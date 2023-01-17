https://ria.ru/20230117/pozhar-1845527615.html

В Сочи загорелась крыша жилого дома

В Сочи загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 17.01.2023

В Сочи загорелась крыша жилого дома

Крыша трехэтажного жилого дома загорелась в Сочи на площади 120 "квадратов", сообщили журналистам во вторник пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:24

2023-01-17T16:24

2023-01-17T16:24

происшествия

сочи

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Крыша трехэтажного жилого дома загорелась в Сочи на площади 120 "квадратов", сообщили журналистам во вторник пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю. ЧП произошло в Центральном районе курорта на улице Политехнической, где неподалеку расположены санатории. "В 15.38 по прибытию к месту первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание кровли жилого трехэтажного частного дома на общей площади 120 квадратных метров", - говорится в релизе. На месте работают 15 спасателей, к тушению огня привлечены пять единиц техники. Есть ли пострадавшие, уточняется.

https://ria.ru/20230117/pozhar-1845373496.html

https://ria.ru/20230117/kriminal-1845480609.html

сочи

краснодарский край

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сочи, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)