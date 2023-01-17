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При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал человек
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал человек - РИА Новости, 17.01.2023
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал человек
Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины села в Валуйском городском округе, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:21
2023-01-17T14:21
2023-01-17T14:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины села в Валуйском городском округе, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы области, подомовой обход территории продолжается. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230117/davos-1845447951.html
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
14:21 17.01.2023 (обновлено: 14:22 17.01.2023)
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадал человек
Гладков сообщил о пострадавшем при украинском обстреле села в Валуйском городском округе