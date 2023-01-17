https://ria.ru/20230117/pomosch-1845586847.html

Германия думает над увеличением военной помощи Украине, заявил МИД Британии

Германия думает над увеличением военной помощи Украине, заявил МИД Британии - РИА Новости, 17.01.2023

Германия думает над увеличением военной помощи Украине, заявил МИД Британии

Германия всерьез думает над увеличением военной помощи Украине, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая в Центре стратегических... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T20:09

2023-01-17T20:09

2023-01-17T20:09

специальная военная операция на украине

в мире

джеймс клеверли

украина

россия

германия

сергей лавров

кристина ламбрехт

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Германия всерьез думает над увеличением военной помощи Украине, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. "Германия очень-очень серьезно думает над тем, как увеличить свои обязательства", - сообщил он, комментируя помощь Киеву со стороны Берлина. Клеверли отметил, что речь идет, в частности, о "штурмовых транспортных средствах". В понедельник бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что подала прошение о снятии с должности, свое решение она объяснила вниманием немецких СМИ к собственной персоне. Ее уход происходит на фоне подготовки к встрече стран НАТО на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на 20 января, и на фоне активных дискуссий вокруг возможных поставок Украине немецких танков Leopard 2, от которых германская сторона до сих пор воздерживалась. Новым главой немецкого минобороны станет Борис Писториус. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

украина

россия

германия

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в мире, джеймс клеверли, украина, россия, германия, сергей лавров, кристина ламбрехт, нато, центр стратегических и международных исследований