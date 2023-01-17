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В ГД внесут проект о совершенствовании правовой помощи россиянам за рубежом - РИА Новости, 17.01.2023
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В ГД внесут проект о совершенствовании правовой помощи россиянам за рубежом
В ГД внесут проект о совершенствовании правовой помощи россиянам за рубежом - РИА Новости, 17.01.2023
В ГД внесут проект о совершенствовании правовой помощи россиянам за рубежом
В ближайшее время в ГД будет внесен проект о совершенствовании правовой помощи гражданам РФ за рубежом, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:57
2023-01-17T20:48
россия
госдума рф
политика
василий пискарев
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В ближайшее время в ГД будет внесен проект о совершенствовании правовой помощи гражданам РФ за рубежом, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев.В Госдуме состоялась встреча Пискарева с заместителем генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым, на ней обсуждалась инициатива, разработанная с участием Генпрокуратуры, которая поможет повысить уровень правовой помощи, оказываемой гражданам России за рубежом, и будет способствовать более эффективной их от противоправных действий, написал Пискарев в своем телеграм-канале."Законопроект готов, и в ближайшие дни мы его внесем в Государственную Думу… Предлагаемые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепят за российскими дипломатами консульскую функцию по выполнению отдельных процессуальных действий, которые будут признаваться допустимыми при расследовании уголовных дел. В условиях, когда против нашей страны Западом организованы и применяются незаконные санкции, а россияне систематически подвергаются дискриминации и преследованиям по национальному признаку, необходимо задействовать все возможности для оказания им правовой поддержки, в том числе и за рубежом", - сообщил Пискарев.В ходе встречи также шла речь о подготовке к первому чтению разработанного членами комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России законопроекта об оперативной блокировке в интернете информации о способах финансирования противника России в условиях вооруженного конфликта и военных действий."Принятие законопроекта позволит оперативно пресекать противоправную деятельность против нашей страны", - подчеркнул Пискарев.
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россия, госдума рф, политика, василий пискарев, генеральная прокуратура рф
Россия, Госдума РФ, Политика, Василий Пискарев, Генеральная прокуратура РФ
19:57 17.01.2023 (обновлено: 20:48 17.01.2023)
 
В ГД внесут проект о совершенствовании правовой помощи россиянам за рубежом

Пискарев: в Госдуму внесут проект о совершенствовании правовой помощи россиянам за рубежом

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В ближайшее время в ГД будет внесен проект о совершенствовании правовой помощи гражданам РФ за рубежом, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
В Госдуме состоялась встреча Пискарева с заместителем генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым, на ней обсуждалась инициатива, разработанная с участием Генпрокуратуры, которая поможет повысить уровень правовой помощи, оказываемой гражданам России за рубежом, и будет способствовать более эффективной их от противоправных действий, написал Пискарев в своем телеграм-канале.
"Законопроект готов, и в ближайшие дни мы его внесем в Государственную Думу… Предлагаемые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепят за российскими дипломатами консульскую функцию по выполнению отдельных процессуальных действий, которые будут признаваться допустимыми при расследовании уголовных дел. В условиях, когда против нашей страны Западом организованы и применяются незаконные санкции, а россияне систематически подвергаются дискриминации и преследованиям по национальному признаку, необходимо задействовать все возможности для оказания им правовой поддержки, в том числе и за рубежом", - сообщил Пискарев.
В ходе встречи также шла речь о подготовке к первому чтению разработанного членами комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России законопроекта об оперативной блокировке в интернете информации о способах финансирования противника России в условиях вооруженного конфликта и военных действий.
"Принятие законопроекта позволит оперативно пресекать противоправную деятельность против нашей страны", - подчеркнул Пискарев.
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РоссияГосдума РФПолитикаВасилий ПискаревГенеральная прокуратура РФ
 
 
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