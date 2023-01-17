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В ГД внесут проект о совершенствовании правовой помощи россиянам за рубежом

В ГД внесут проект о совершенствовании правовой помощи россиянам за рубежом - РИА Новости, 17.01.2023

В ГД внесут проект о совершенствовании правовой помощи россиянам за рубежом

В ближайшее время в ГД будет внесен проект о совершенствовании правовой помощи гражданам РФ за рубежом, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:57

2023-01-17T19:57

2023-01-17T20:48

россия

госдума рф

политика

василий пискарев

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В ближайшее время в ГД будет внесен проект о совершенствовании правовой помощи гражданам РФ за рубежом, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев.В Госдуме состоялась встреча Пискарева с заместителем генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым, на ней обсуждалась инициатива, разработанная с участием Генпрокуратуры, которая поможет повысить уровень правовой помощи, оказываемой гражданам России за рубежом, и будет способствовать более эффективной их от противоправных действий, написал Пискарев в своем телеграм-канале."Законопроект готов, и в ближайшие дни мы его внесем в Государственную Думу… Предлагаемые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепят за российскими дипломатами консульскую функцию по выполнению отдельных процессуальных действий, которые будут признаваться допустимыми при расследовании уголовных дел. В условиях, когда против нашей страны Западом организованы и применяются незаконные санкции, а россияне систематически подвергаются дискриминации и преследованиям по национальному признаку, необходимо задействовать все возможности для оказания им правовой поддержки, в том числе и за рубежом", - сообщил Пискарев.В ходе встречи также шла речь о подготовке к первому чтению разработанного членами комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России законопроекта об оперативной блокировке в интернете информации о способах финансирования противника России в условиях вооруженного конфликта и военных действий."Принятие законопроекта позволит оперативно пресекать противоправную деятельность против нашей страны", - подчеркнул Пискарев.

https://ria.ru/20230104/sobstvennost-1843026227.html

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россия, госдума рф, политика, василий пискарев, генеральная прокуратура рф