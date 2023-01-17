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ЕС выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро - РИА Новости, 17.01.2023
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ЕС выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро
ЕС выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро - РИА Новости, 17.01.2023
ЕС выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро
Еврокомиссия (ЕК) от имени Евросоюза перечислила Украине первый транш в размере трех миллиардов евро из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год на... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:38
2023-01-17T14:39
в мире
украина
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) от имени Евросоюза перечислила Украине первый транш в размере трех миллиардов евро из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год на общую сумму до 18 миллиардов евро, говорится в релизе ЕК. "Комиссия сегодня выделила первый взнос в размере 3 миллиардов евро из "Макрофинансовой помощи плюс" на сумму до 18 миллиардов евро для Украины", - сообщается в нем. ЕК накануне сообщила, что это перечисление ожидается 17 января. Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее. Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года. Объём этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза, отмечала ранее фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20230116/pomosch-1845304764.html
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в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз
14:38 17.01.2023 (обновлено: 14:39 17.01.2023)
 
ЕС выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро

Еврокомиссия перечислила Украине новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) от имени Евросоюза перечислила Украине первый транш в размере трех миллиардов евро из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год на общую сумму до 18 миллиардов евро, говорится в релизе ЕК.
"Комиссия сегодня выделила первый взнос в размере 3 миллиардов евро из "Макрофинансовой помощи плюс" на сумму до 18 миллиардов евро для Украины", - сообщается в нем.
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ЕК накануне сообщила, что это перечисление ожидается 17 января.
Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее.
Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.
Объём этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза, отмечала ранее фон дер Ляйен.
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