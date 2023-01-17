https://ria.ru/20230117/pomosch-1845488759.html

ЕС выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро

ЕС выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро - РИА Новости, 17.01.2023

ЕС выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро

Еврокомиссия (ЕК) от имени Евросоюза перечислила Украине первый транш в размере трех миллиардов евро из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год на... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:38

2023-01-17T14:38

2023-01-17T14:39

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) от имени Евросоюза перечислила Украине первый транш в размере трех миллиардов евро из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год на общую сумму до 18 миллиардов евро, говорится в релизе ЕК. "Комиссия сегодня выделила первый взнос в размере 3 миллиардов евро из "Макрофинансовой помощи плюс" на сумму до 18 миллиардов евро для Украины", - сообщается в нем. ЕК накануне сообщила, что это перечисление ожидается 17 января. Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее. Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года. Объём этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза, отмечала ранее фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20230116/pomosch-1845304764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз