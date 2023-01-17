https://ria.ru/20230117/polsha-1845579802.html

Польша говорит "нет" русскому миру, заявил Дуда

Польша говорит "нет" русскому миру, заявил Дуда - РИА Новости, 17.01.2023

Польша говорит "нет" русскому миру, заявил Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава говорит "нет" русскому миру. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:06

2023-01-17T19:06

2023-01-17T19:49

в мире

польша

россия

анджей дуда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава говорит "нет" русскому миру. "Польша была разделена 123 года. Части Польши находились под царской властью, поэтому мы прекрасно понимаем, что происходит. Вот поэтому мы и защищаемся. Если кто-то говорит "русский мир", мы говорим однозначно "Нет!" Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния", - заявил президент в интервью американскому телеканалу CNBC. Во вторник Дуда посетил Всемирный экономический форум в Давосе.

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845460364.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, россия, анджей дуда