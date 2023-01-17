https://ria.ru/20230117/polsha-1845579802.html
Польша говорит "нет" русскому миру, заявил Дуда
Польша говорит "нет" русскому миру, заявил Дуда - РИА Новости, 17.01.2023
Польша говорит "нет" русскому миру, заявил Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава говорит "нет" русскому миру. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:06
2023-01-17T19:06
2023-01-17T19:49
в мире
польша
россия
анджей дуда
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава говорит "нет" русскому миру. "Польша была разделена 123 года. Части Польши находились под царской властью, поэтому мы прекрасно понимаем, что происходит. Вот поэтому мы и защищаемся. Если кто-то говорит "русский мир", мы говорим однозначно "Нет!" Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния", - заявил президент в интервью американскому телеканалу CNBC. Во вторник Дуда посетил Всемирный экономический форум в Давосе.
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845460364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, россия, анджей дуда
В мире, Польша, Россия, Анджей Дуда
19:06 17.01.2023 (обновлено: 19:49 17.01.2023)
Польша говорит "нет" русскому миру, заявил Дуда
Президент Польши Дуда заявил, что Варшава говорит "нет" русскому миру