Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обвинили президента Польши в подстрекательстве к третьей мировой - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/polsha-1845532977.html
В Госдуме обвинили президента Польши в подстрекательстве к третьей мировой
В Госдуме обвинили президента Польши в подстрекательстве к третьей мировой - РИА Новости, 17.01.2023
В Госдуме обвинили президента Польши в подстрекательстве к третьей мировой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Польши Анджей Дуда, лоббируя поставку странами НАТО танков Украине, фактически... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:41
2023-01-17T16:41
специальная военная операция на украине
безопасность
анджей дуда
михаил шеремет
польша
украина
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Польши Анджей Дуда, лоббируя поставку странами НАТО танков Украине, фактически подстрекает мир к развязыванию третьей мировой войны. В прошлую среду Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции. Во вторник Дуда заявил, что рассчитывает, что страны НАТО смогут сформировать для Украины как минимум бригаду танков Leopard. "Польская верхушка радеет обеими руками и поддерживает возродившийся фашизм в соседнем государстве. Такое ощущение, что не было вовсе Волыни и венков из прибитых украинскими националистами гвоздями польских детей. Отсутствие исторической памяти у президента Польши Дуды ведёт его страну к полному забвению и опасному подстрекательству к развязыванию третьей мировой войны, которая однозначно станет последней для всего человечества", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, безрассудная и необдуманная политика президента Польши опасна и не отражает мнение и интересы самих поляков. "Тогда зададимся риторическим вопросом, в интересах кого действует Дуда? Уверен, что этот вопрос уже будоражит умы всего польского общества", - подчеркнул депутат. При этом, по его словам, оружие, поставляемое Украине, может обернуться против самой же Польши. "Украинские нацисты не остановятся и обязательно придут в Польшу, чтобы вершить в их понятии историческую справедливость, как это уже было в истории", - подчеркнул депутат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
https://ria.ru/20230117/germaniya-1845401034.html
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
https://ria.ru/20230113/tank-1844656184.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, анджей дуда, михаил шеремет, польша, украина, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Анджей Дуда, Михаил Шеремет, Польша, Украина, Россия, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:41 17.01.2023
 
В Госдуме обвинили президента Польши в подстрекательстве к третьей мировой

Депутат Шеремет: Дуда, лоббируя поставки оружия Украине, подстрекает к третьей мировой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Польши Анджей Дуда, лоббируя поставку странами НАТО танков Украине, фактически подстрекает мир к развязыванию третьей мировой войны.
В прошлую среду Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции. Во вторник Дуда заявил, что рассчитывает, что страны НАТО смогут сформировать для Украины как минимум бригаду танков Leopard.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 11:59
Дуда назвал причины, по которым Германия должна передать Украине танки
"Польская верхушка радеет обеими руками и поддерживает возродившийся фашизм в соседнем государстве. Такое ощущение, что не было вовсе Волыни и венков из прибитых украинскими националистами гвоздями польских детей. Отсутствие исторической памяти у президента Польши Дуды ведёт его страну к полному забвению и опасному подстрекательству к развязыванию третьей мировой войны, которая однозначно станет последней для всего человечества", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, безрассудная и необдуманная политика президента Польши опасна и не отражает мнение и интересы самих поляков. "Тогда зададимся риторическим вопросом, в интересах кого действует Дуда? Уверен, что этот вопрос уже будоражит умы всего польского общества", - подчеркнул депутат.
При этом, по его словам, оружие, поставляемое Украине, может обернуться против самой же Польши. "Украинские нацисты не остановятся и обязательно придут в Польшу, чтобы вершить в их понятии историческую справедливость, как это уже было в истории", - подчеркнул депутат.
Солдат ВСУ возле французской самоходной гаубицы CAESAR под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Немецкий танк Leopard-2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:33
Правительство Германии сделало предупреждение Польше по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАнджей ДудаМихаил ШереметПольшаУкраинаРоссияГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала