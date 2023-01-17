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Дуда заявил, что отдал Украине почти все ПЗРК Piorun
Дуда заявил, что отдал Украине почти все ПЗРК Piorun - РИА Новости, 17.01.2023
Дуда заявил, что отдал Украине почти все ПЗРК Piorun
Польша передала Украине почти все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, заявил президент республики Анджей Дуда, выступая в ходе Всемирного... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:56
2023-01-17T11:56
2023-01-17T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
анджей дуда
украина
польша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Польша передала Украине почти все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, заявил президент республики Анджей Дуда, выступая в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. "Мы выслали (на Украину – ред.) практически все наши Piorun. Piorun – для борьбы с воздушными судами", - сказал Дуда. При этом он не назвал количество поставленных Украине ПЗРК. Ранее сообщалось, что кроме Украины Польша поставила 100 пусковых установок и 300 ракет Piorun Эстонии. ПЗРК Piorun является глубокой модернизацией ПЗРК "GROM", который в свою очередь был создан и производился в Польше на базе советского ПЗРК "Игла". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845193899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, анджей дуда, украина, польша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анджей Дуда, Украина, Польша, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Дуда заявил, что отдал Украине почти все ПЗРК Piorun
Президент Польши Дуда заявил, что отдал Украине почти все ПЗРК Piorun