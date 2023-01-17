https://ria.ru/20230117/pokrytie-1845349200.html

В России разработали покрытие, препятствующее росту грибка

В России разработали покрытие, препятствующее росту грибка - РИА Новости, 17.01.2023

В России разработали покрытие, препятствующее росту грибка

Российские ученые разработали технологию покрытия для различных тканей, позволяющую сделать материал, препятствующий росту бактерий и грибов, который также... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T06:52

2023-01-17T06:52

2023-01-17T12:35

наука

технологии

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские ученые разработали технологию покрытия для различных тканей, позволяющую сделать материал, препятствующий росту бактерий и грибов, который также устойчив к внутрибольничным инфекциям, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Университетский стартап из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработал антибактериальные и противогрибковые текстильные материалы, которые устойчивы к внутрибольничным инфекциям и препятствуют росту бактерий и грибов. Материалы менее чем за сутки снижают количество бактерий на 99,9%, в том числе штаммов, вызывающих инфекции, против которых нет средств защиты в настоящее время", - заявили там. Уточняется, что речь идет о технологии покрытия материала, а сама работа ведется в рамках акселератора федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Так, в основе разработки - технологии химического синтеза биметаллических наночастиц в структуре материала. "Модифицированные материалы обладают сильным фунгицидным и бактерицидным действием", - подчеркнула лидер проекта Екатерина Кудрявцева. По ее словам, разработка будет интересна в первую очередь предприятиям легкой промышленности и медицинским организациям, поскольку обработка медицинского халата, например, будет стоить не более 300 рублей, а эффект сохраняется после 25 стирок. При этом, как отмечают разработчики, медь и серебро усиливают действие друг друга, поэтому бактерицидные и фунгицидные свойства таких материалов сильнее по сравнению с аналогами. "Уже доказаны защитные свойства против опасных штаммов микроорганизмов, среди них аценобактер, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, эшерихия коли, энтерококи, клебсиелла", - заключили в НТИ.

https://ria.ru/20221212/yufu-1837510570.html

https://ria.ru/20221216/rentgen-1839060151.html

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технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)