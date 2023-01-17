https://ria.ru/20230117/podbereznyak-1845374124.html
Иван Подберезняк назначен председателем правления МСП Банка
Иван Подберезняк назначен председателем правления МСП Банка - РИА Новости, 17.01.2023
Иван Подберезняк назначен председателем правления МСП Банка
Председателем правления МСП Банка стал бывший заместитель генерального директора Корпорации МСП (КМСП) Иван Подберезняк, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:11
2023-01-17T10:11
2023-01-17T10:11
россия
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председателем правления МСП Банка стал бывший заместитель генерального директора Корпорации МСП (КМСП) Иван Подберезняк, сообщает пресс-служба кредитной организации.Соответствующее решение принято на заседании Наблюдательного совета банка."Нам вместе предстоит закончить работу по трансформации МСП Банка. Берем все лучшие практики и строим удобный и цифровой банк для малого и среднего бизнеса. Среди первоочередных задач – увеличение объемов прямого кредитования предпринимателей. В числе приоритетов – сделать МСП Банк первым банком, который будет прорабатывать с предпринимателями факторы отказов, предоставляя им возможность исправить ошибки и обратиться повторно", – сказал генеральный директор КМСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, добавив, что банк должен развивать и свою роль "в качестве бэк-офиса правительства и регионов".Также, по словам Исаевича, предстоит работа над повышением эффективности управления капиталом МСП Банка. Это должно обеспечить финансовую устойчивость, развитие и увеличение объемов кредитно-гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса, включая экспресс-кредитование и расширение линейки отраслевых продуктов.Иван Подберезняк в 2004 году окончил МГИМО по специальности "Юриспруденция", с 2003 по 2014 год занимался юридической практикой в ведущих консалтинговых юридических фирмах. В 2014-2015 годах работал в Российском фонде прямых инвестиций, занимаясь сопровождением инвестиционной деятельности и портфельных компаний фонда, а также операционных и регуляторных вопросов. С 2015 по 2022 год возглавлял направления по корпоративным вопросам и структурированию в ведущих российских индустриальных компаниях, банках, инвестиционных компаниях, включая крупнейшую российскую золотодобывающую компанию России – "Полюс", Московский кредитный банк, и ООО "РТ-Развитие бизнеса" (инвестиционное подразделение "Ростеха"). В 2022 году назначен на должность заместителя генерального директора Корпорации МСП, где отвечал за финансового-гарантийную поддержку субъектов МСП, консультационную поддержку бизнеса по вопросам гарантий и поручительств, политику управления рисками при предоставлении гарантий, оценки рисков при размещении средств корпорации.
https://ria.ru/20230113/status-1844553204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мсп банк, корпорация мсп
Россия, МСП Банк, Корпорация МСП
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председателем правления МСП Банка стал бывший заместитель генерального директора Корпорации МСП (КМСП) Иван Подберезняк, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Соответствующее решение принято на заседании Наблюдательного совета банка.
"Нам вместе предстоит закончить работу по трансформации МСП Банка. Берем все лучшие практики и строим удобный и цифровой банк для малого и среднего бизнеса. Среди первоочередных задач – увеличение объемов прямого кредитования предпринимателей. В числе приоритетов – сделать МСП Банк первым банком, который будет прорабатывать с предпринимателями факторы отказов, предоставляя им возможность исправить ошибки и обратиться повторно", – сказал генеральный директор КМСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, добавив, что банк должен развивать и свою роль "в качестве бэк-офиса правительства и регионов".
Также, по словам Исаевича, предстоит работа над повышением эффективности управления капиталом МСП Банка. Это должно обеспечить финансовую устойчивость, развитие и увеличение объемов кредитно-гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса, включая экспресс-кредитование и расширение линейки отраслевых продуктов.
Иван Подберезняк в 2004 году окончил МГИМО по специальности "Юриспруденция", с 2003 по 2014 год занимался юридической практикой в ведущих консалтинговых юридических фирмах. В 2014-2015 годах работал в Российском фонде прямых инвестиций, занимаясь сопровождением инвестиционной деятельности и портфельных компаний фонда, а также операционных и регуляторных вопросов. С 2015 по 2022 год возглавлял направления по корпоративным вопросам и структурированию в ведущих российских индустриальных компаниях, банках, инвестиционных компаниях, включая крупнейшую российскую золотодобывающую компанию России – "Полюс", Московский кредитный банк, и ООО "РТ-Развитие бизнеса" (инвестиционное подразделение "Ростеха"). В 2022 году назначен на должность заместителя генерального директора Корпорации МСП
, где отвечал за финансового-гарантийную поддержку субъектов МСП, консультационную поддержку бизнеса по вопросам гарантий и поручительств, политику управления рисками при предоставлении гарантий, оценки рисков при размещении средств корпорации.