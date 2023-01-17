https://ria.ru/20230117/pochta-1845343442.html

Почта России ускорит доставку посылок в районы Чукотки

Почта России ускорит доставку посылок в районы Чукотки - РИА Новости, 17.01.2023

Почта России ускорит доставку посылок в районы Чукотки

Накопления почтовых отправлений в сортировочном центре Почты России на Чукотке, жители которой жалуются на задержку посылок, на сегодня нет; для ускорения... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T05:39

2023-01-17T05:39

2023-01-17T05:43

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певек

чукотка

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почта россии

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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Накопления почтовых отправлений в сортировочном центре Почты России на Чукотке, жители которой жалуются на задержку посылок, на сегодня нет; для ускорения доставки почты отправления в Певек на севере региона будут возить самолетами напрямую из Москвы, сообщила РИА Новости руководитель направления по внешним коммуникациям отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России макрорегиона Дальний Восток Ольга Колдышева. В соцсетях местные жители жалуются на задержки в доставке отправлений Почтой России. Так, в январе один из получателей показал скриншот с отслеживанием посылки из Китая, которая в пути уже 168 дней, в сортировочном центре на Чукотке она лежит с августа 2022 года. Другой местный житель в декабре 2022 года сообщал, что в село Хатырка почту не привозили с начала ноября. Еще один отмечает, что до сих пор не получил посылку, доставленную до Нового года в сортировочный центр в поселке Угольные Копи, где расположен окружной аэропорт. Многие жалуются, что посылки там надолго застревают. "На сегодняшний день в сортировочном центре Угольные Копи нет накопления почтовых отправлений. В большинство населенных пунктов Чукотки мы доставляем почту авиатранспортом, и альтернативы воздушной доставке нет. Кроме перевозки на регулярных пассажирских рейсах, мы организуем чартерные маршруты: с октября по декабрь в среднем ежемесячно мы совершали 24 грузовых чартерных авиарейса. Только в декабре из Угольных Копей в районы мы доставили 52 тонны почты", - сообщила собеседница. Она отметила, на регулярность авиаперевозок влияют многие факторы, такие как погода или работа аэропортов. Например, аэропорт Анадыря был закрыт с 31 декабря по 8 января. По ее словам, в аэропорту Певека на севере Чукотки завершен ремонт взлетно-посадочной полосы для магистральных самолётов, который шел 1,5 года, в январе оттуда возобновлены рейсы в Москву. "Теперь мы сможем доставлять значительный объем почты из Москвы напрямую в Певек, не привлекая малую авиацию региона. 17 января мы доставим в Певек 15 тонн почтовых отправлений на собственном грузовом самолёте. Высвободившиеся самолеты малой авиации мы направим на полёты в районные центры, увеличим число рейсов - это также в целом ускорит доставку", - отметила собеседница. Комментируя информацию в соцсетях о случаях вскрытий посылок на почте, она добавила, что в каждом сортировочном пункте сотрудники Почты России осматривают отправления и, если обнаруживают повреждение упаковки, составляют акт. "Такую посылку клиент вскрывает в отделении в присутствии почтового сотрудника. Если окажется, что вложение повреждено, то клиент составляет претензию. В четвертом квартале 2022 года таких претензий в Чукотском АО не было", - уточнила специалист. В правительстве Чукотки РИА Новости добавили, что "вопросы к работе Почты есть, как и в других регионах". При этом власти автономного округа совместно с авиакомпанией "ЧукотАВИА" по поручению губернатора Романа Копина оказывают всю возможную поддержку в работе компании. "Особенно в пиковые периоды перед новогодними праздниками. Речь о помощи в организации заказных рейсов, доставке грузов через Анадырский лиман и других организационных моментов. В том числе правительство региона оказало организационную поддержку Почте России в вопросе строительства сортировочного терминала в Угольных Копях", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20221228/sud-1841897745.html

https://ria.ru/20230111/volkov-1844145065.html

https://ria.ru/20221206/pochta-1836550751.html

певек

чукотка

россия

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роман копин, певек, чукотка, россия, общество, почта россии