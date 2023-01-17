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Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины обмен пленными - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/plennye-1845508894.html
Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины обмен пленными
Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины обмен пленными - РИА Новости, 17.01.2023
Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины обмен пленными
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию о возможных обменах пленными между Россией и Украиной и сообщила, что во время... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:29
2023-01-17T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
татьяна москалькова
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию о возможных обменах пленными между Россией и Украиной и сообщила, что во время переговоров с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом никогда не поднимался вопрос обмена. "Удивлена распространившимися в СМИ и соцсетях публикациями о возможных обменах пленными между Россией и Украиной, в которых с киевской стороны фигурирует 800 человек, а с российской – 200. В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она напомнила, что всегда делает акцент на том, что "эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России". "Более того, полагаю, что такой неравноценный обмен не может считаться справедливым", - написала Москалькова. При этом омбудсмен отметила о репатриации раненых военнослужащих. "Вопрос о репатриации раненых военнослужащих имеет совершенно другую правовую природу и другие подходы, заложенные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1949 года", - сообщила Москалькова. Ранее Москалькова встретилась в Анкаре с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, где обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины.
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в мире, татьяна москалькова, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Татьяна Москалькова, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:29 17.01.2023
 
Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины обмен пленными

Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины Лубинцом обмен пленными

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию о возможных обменах пленными между Россией и Украиной и сообщила, что во время переговоров с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом никогда не поднимался вопрос обмена.
"Удивлена распространившимися в СМИ и соцсетях публикациями о возможных обменах пленными между Россией и Украиной, в которых с киевской стороны фигурирует 800 человек, а с российской – 200. В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она напомнила, что всегда делает акцент на том, что "эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России". "Более того, полагаю, что такой неравноценный обмен не может считаться справедливым", - написала Москалькова.
При этом омбудсмен отметила о репатриации раненых военнослужащих. "Вопрос о репатриации раненых военнослужащих имеет совершенно другую правовую природу и другие подходы, заложенные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1949 года", - сообщила Москалькова.
Ранее Москалькова встретилась в Анкаре с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, где обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТатьяна МоскальковаУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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