https://ria.ru/20230117/plennye-1845508894.html

Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины обмен пленными

Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины обмен пленными - РИА Новости, 17.01.2023

Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины обмен пленными

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию о возможных обменах пленными между Россией и Украиной и сообщила, что во время... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:29

2023-01-17T15:29

2023-01-17T15:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию о возможных обменах пленными между Россией и Украиной и сообщила, что во время переговоров с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом никогда не поднимался вопрос обмена. "Удивлена распространившимися в СМИ и соцсетях публикациями о возможных обменах пленными между Россией и Украиной, в которых с киевской стороны фигурирует 800 человек, а с российской – 200. В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она напомнила, что всегда делает акцент на том, что "эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России". "Более того, полагаю, что такой неравноценный обмен не может считаться справедливым", - написала Москалькова. При этом омбудсмен отметила о репатриации раненых военнослужащих. "Вопрос о репатриации раненых военнослужащих имеет совершенно другую правовую природу и другие подходы, заложенные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1949 года", - сообщила Москалькова. Ранее Москалькова встретилась в Анкаре с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, где обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, татьяна москалькова, украина, россия, ситуация в днр и лнр