Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины обмен пленными
Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины Лубинцом обмен пленными
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию о возможных обменах пленными между Россией и Украиной и сообщила, что во время переговоров с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом никогда не поднимался вопрос обмена.
"Удивлена распространившимися в СМИ и соцсетях публикациями о возможных обменах пленными между Россией и Украиной, в которых с киевской стороны фигурирует 800 человек, а с российской – 200. В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она напомнила, что всегда делает акцент на том, что "эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России". "Более того, полагаю, что такой неравноценный обмен не может считаться справедливым", - написала Москалькова.
При этом омбудсмен отметила о репатриации раненых военнослужащих. "Вопрос о репатриации раненых военнослужащих имеет совершенно другую правовую природу и другие подходы, заложенные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1949 года", - сообщила Москалькова.
Ранее Москалькова встретилась в Анкаре с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, где обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины.