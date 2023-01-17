https://ria.ru/20230117/pistorius-1845533562.html

Новый глава Минобороны Германии пообещал выложиться на 150 процентов

Новый глава Минобороны Германии пообещал выложиться на 150 процентов - РИА Новости, 17.01.2023

Новый глава Минобороны Германии пообещал выложиться на 150 процентов

Борис Писториус, который в ближайший четверг сменит ушедшую в отставку министра обороны Германии Кристину Ламбрехт, пообещал с первого же дня работы выложиться... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:41

2023-01-17T16:41

2023-01-17T16:41

в мире

германия

нато

олаф шольц

кристина ламбрехт

борис писториус

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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Борис Писториус, который в ближайший четверг сменит ушедшую в отставку министра обороны Германии Кристину Ламбрехт, пообещал с первого же дня работы выложиться на 150% и сделать бундесвер сильным. Будущий министр добавил, что с благодарностью воспринял оказанное ему доверие. При этом он отметил, что даже в мирные времена работа в минобороны - сложная задача, а в условиях конфликта на Украине - это еще более ответственный вызов. "Я очень благодарен, что мне это доверено. И я уже с первого же дня работы возьмусь за эти задачи на 150%", - добавил Писториус. Во вторник стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны 62-летнего Писториуса, занимавшего с 2013 года пост главы МВД в федеральной земле Нижняя Саксония. Новый министр получит свидетельство о назначении от президента Германии и принесет присягу в немецком бундестаге в ближайший четверг. В понедельник Кристина Ламбрехт сообщила, что подала прошение на имя Шольца о снятии с должности, свое решение она объяснила вниманием немецких СМИ к собственной персоне. Ее уход происходит на фоне подготовки к встрече стран НАТО на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на 20 января, и на фоне активных дискуссий вокруг возможных поставок Украине немецких танков Leopard 2, от которых германская сторона до сих пор воздерживалась.

https://ria.ru/20230112/germaniya-1844270337.html

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в мире, германия, нато, олаф шольц, кристина ламбрехт, борис писториус