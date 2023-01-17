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Новый глава Минобороны Германии пообещал выложиться на 150 процентов - РИА Новости, 17.01.2023
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Новый глава Минобороны Германии пообещал выложиться на 150 процентов
Новый глава Минобороны Германии пообещал выложиться на 150 процентов - РИА Новости, 17.01.2023
Новый глава Минобороны Германии пообещал выложиться на 150 процентов
Борис Писториус, который в ближайший четверг сменит ушедшую в отставку министра обороны Германии Кристину Ламбрехт, пообещал с первого же дня работы выложиться... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:41
2023-01-17T16:41
в мире
германия
нато
олаф шольц
кристина ламбрехт
борис писториус
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Борис Писториус, который в ближайший четверг сменит ушедшую в отставку министра обороны Германии Кристину Ламбрехт, пообещал с первого же дня работы выложиться на 150% и сделать бундесвер сильным. Будущий министр добавил, что с благодарностью воспринял оказанное ему доверие. При этом он отметил, что даже в мирные времена работа в минобороны - сложная задача, а в условиях конфликта на Украине - это еще более ответственный вызов. "Я очень благодарен, что мне это доверено. И я уже с первого же дня работы возьмусь за эти задачи на 150%", - добавил Писториус. Во вторник стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны 62-летнего Писториуса, занимавшего с 2013 года пост главы МВД в федеральной земле Нижняя Саксония. Новый министр получит свидетельство о назначении от президента Германии и принесет присягу в немецком бундестаге в ближайший четверг. В понедельник Кристина Ламбрехт сообщила, что подала прошение на имя Шольца о снятии с должности, свое решение она объяснила вниманием немецких СМИ к собственной персоне. Ее уход происходит на фоне подготовки к встрече стран НАТО на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на 20 января, и на фоне активных дискуссий вокруг возможных поставок Украине немецких танков Leopard 2, от которых германская сторона до сих пор воздерживалась.
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в мире, германия, нато, олаф шольц, кристина ламбрехт, борис писториус
В мире, Германия, НАТО, Олаф Шольц, Кристина Ламбрехт, Борис Писториус
16:41 17.01.2023
 
Новый глава Минобороны Германии пообещал выложиться на 150 процентов

Новый министр обороны Германии Писториус пообещал выложиться на 150 процентов

© AFP 2023 / Britta PedersenБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / Britta Pedersen
Борис Писториус. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Борис Писториус, который в ближайший четверг сменит ушедшую в отставку министра обороны Германии Кристину Ламбрехт, пообещал с первого же дня работы выложиться на 150% и сделать бундесвер сильным.
"Я хочу сделать бундесвер сильным - для будущих времен", - сказал журналистам Писториус. Его заявление в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.
Будущий министр добавил, что с благодарностью воспринял оказанное ему доверие. При этом он отметил, что даже в мирные времена работа в минобороны - сложная задача, а в условиях конфликта на Украине - это еще более ответственный вызов. "Я очень благодарен, что мне это доверено. И я уже с первого же дня работы возьмусь за эти задачи на 150%", - добавил Писториус.
Во вторник стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны 62-летнего Писториуса, занимавшего с 2013 года пост главы МВД в федеральной земле Нижняя Саксония. Новый министр получит свидетельство о назначении от президента Германии и принесет присягу в немецком бундестаге в ближайший четверг.
В понедельник Кристина Ламбрехт сообщила, что подала прошение на имя Шольца о снятии с должности, свое решение она объяснила вниманием немецких СМИ к собственной персоне. Ее уход происходит на фоне подготовки к встрече стран НАТО на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на 20 января, и на фоне активных дискуссий вокруг возможных поставок Украине немецких танков Leopard 2, от которых германская сторона до сих пор воздерживалась.
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В миреГерманияНАТООлаф ШольцКристина ЛамбрехтБорис Писториус
 
 
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