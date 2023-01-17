https://ria.ru/20230117/pistorius-1845441224.html
Правительство ФРГ подтвердило кандидатуру на пост министра обороны
Правительство ФРГ подтвердило кандидатуру на пост министра обороны - РИА Новости, 17.01.2023
Правительство ФРГ подтвердило кандидатуру на пост министра обороны
Канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:10
2023-01-17T13:10
2023-01-17T13:25
германия
в мире
олаф шольц
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Писториус сейчас является главой МВД в федеральной земле Нижняя Саксония. Ранее о планах назначить Писториуса сообщало издание Spiegel со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах."Канцлер Олаф Шольц назначит Бориса Писториуса (62) новым министром обороны в федеральном кабинете министров", - говорится в сообщении. Уточняется, что Писториус получит свидетельство о назначении от президента ФРГ и принесет присягу в немецком бундестаге в четверг.Шольц заявил, что рад тому, что Писториус станет министром обороны. "Писториус - чрезвычайно опытный политик, имеющий административный опыт, много лет занимающийся политикой безопасности и, благодаря своей компетентности, напористости и большому сердцу, именно тот человек, который должен возглавить бундесвер в этот поворотный момент", - приводятся слова Шольца.Писториус ранее был мэром Оснабрюка в течение почти семи лет до своего назначения на пост министра внутренних дел в Нижней Саксонии в 2013 году.
https://ria.ru/20230116/ukhod-1845286211.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, в мире, олаф шольц
Германия, В мире, Олаф Шольц
13:10 17.01.2023 (обновлено: 13:25 17.01.2023)
Правительство ФРГ подтвердило кандидатуру на пост министра обороны
Правительство ФРГ подтвердило кандидатуру Бориса Писториуса на пост министра обороны
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Писториус сейчас является главой МВД в федеральной земле Нижняя Саксония
. Ранее о планах назначить Писториуса сообщало издание Spiegel со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.
"Канцлер Олаф Шольц назначит Бориса Писториуса (62) новым министром обороны в федеральном кабинете министров", - говорится в сообщении. Уточняется, что Писториус получит свидетельство о назначении от президента ФРГ и принесет присягу в немецком бундестаге в четверг.
Шольц заявил, что рад тому, что Писториус станет министром обороны. "Писториус - чрезвычайно опытный политик, имеющий административный опыт, много лет занимающийся политикой безопасности и, благодаря своей компетентности, напористости и большому сердцу, именно тот человек, который должен возглавить бундесвер в этот поворотный момент", - приводятся слова Шольца.
Писториус ранее был мэром Оснабрюка в течение почти семи лет до своего назначения на пост министра внутренних дел в Нижней Саксонии в 2013 году.