https://ria.ru/20230117/pistorius-1845441224.html

Правительство ФРГ подтвердило кандидатуру на пост министра обороны

Правительство ФРГ подтвердило кандидатуру на пост министра обороны - РИА Новости, 17.01.2023

Правительство ФРГ подтвердило кандидатуру на пост министра обороны

Канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:10

2023-01-17T13:10

2023-01-17T13:25

германия

в мире

олаф шольц

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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Писториус сейчас является главой МВД в федеральной земле Нижняя Саксония. Ранее о планах назначить Писториуса сообщало издание Spiegel со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах."Канцлер Олаф Шольц назначит Бориса Писториуса (62) новым министром обороны в федеральном кабинете министров", - говорится в сообщении. Уточняется, что Писториус получит свидетельство о назначении от президента ФРГ и принесет присягу в немецком бундестаге в четверг.Шольц заявил, что рад тому, что Писториус станет министром обороны. "Писториус - чрезвычайно опытный политик, имеющий административный опыт, много лет занимающийся политикой безопасности и, благодаря своей компетентности, напористости и большому сердцу, именно тот человек, который должен возглавить бундесвер в этот поворотный момент", - приводятся слова Шольца.Писториус ранее был мэром Оснабрюка в течение почти семи лет до своего назначения на пост министра внутренних дел в Нижней Саксонии в 2013 году.

https://ria.ru/20230116/ukhod-1845286211.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, олаф шольц