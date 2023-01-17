12:03 17.01.2023 (обновлено: 16:10 17.01.2023)
Новым министром обороны ФРГ станет соратник Шольца по партии, пишут СМИ
Spiegel: новым министром обороны ФРГ станет соратник Шольца по партии Борис Писториус
Немецкий политик Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв — РИА Новости. Новым министром обороны ФРГ станет член Социал-демократической партии Германии и министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.
"После отставки Кристины Ламбрехт пост министра обороны займет Борис Писториус", — говорится в статье.
В свою очередь, представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт официально подтвердил назначение 62-летнего политика на должность главы военного ведомства.
"Канцлер Олаф Шольц назначит Бориса Писториуса новым министром обороны в федеральном кабинете министров", — сказано в сообщении.
Как уточняется, он получит свидетельство о назначении от президента ФРГ и принесет присягу в бундестаге 19 января.
При этом сам канцлер заявил, что рад назначению Писториуса на пост министра обороны. Шольц назвал политика "чрезвычайно опытным, имеющим административный опыт".
Борис Писториус родился в 1960 году в Оснабрюке. С 2006 по февраль 2013 года был бургомистром родного города, с февраля 2013 года занимает пост министра внутренних дел и спорта Нижней Саксонии.
Писториус вступил в СДПГ в 16-летнем возрасте, по образованию юрист и специалист по торговле, в 1980 году проходил обязательную военную службу.
В избирательной кампании в бундестаг 2017 года созыва он отвечал за внутреннюю политику партии и выступал за решительные действия против террористических угроз, значительное увеличение штата федеральной полиции и усиление борьбы с киберпреступностью.
Ратовал за идеи создания панъевропейской полиции по образцу ФБР, а также общей европейской пограничной службы для защиты границ ЕС, поскольку, как выразился тогда политик, "защита внешних границ является врожденным пороком Шенгенской зоны".
За свой политический вектор и сильные позиции против терроризма Писториус был прозван изданием Tagesspiegel "красным шерифом". В 2017 году стараниями Писториуса были высланы из страны два исламиста, которые не совершили никаких преступлений, однако находились под пристальным наблюдением.
В том же году он числился среди советников тогдашнего кандидата в канцлеры Мартина Шульца, отвечая за внутреннюю безопасность.
В избирательной кампании в бундестаг 2017 года созыва он отвечал за внутреннюю политику партии и выступал за решительные действия против террористических угроз, значительное увеличение штата федеральной полиции и усиление борьбы с киберпреступностью.
Ратовал за идеи создания панъевропейской полиции по образцу ФБР, а также общей европейской пограничной службы для защиты границ ЕС, поскольку, как выразился тогда политик, "защита внешних границ является врожденным пороком Шенгенской зоны".
За свой политический вектор и сильные позиции против терроризма Писториус был прозван изданием Tagesspiegel "красным шерифом". В 2017 году стараниями Писториуса были высланы из страны два исламиста, которые не совершили никаких преступлений, однако находились под пристальным наблюдением.
В том же году он числился среди советников тогдашнего кандидата в канцлеры Мартина Шульца, отвечая за внутреннюю безопасность.
16 января, 01:10В Германии рассказали, какая беда ждет Шольца
Летом 2022 года он поддержал решение Канады об аресте и конфискации активов российских олигархов. Политик предложил передать чужие денежные средства Киеву в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, он неоднократно защищал Шольца, которого критиковали за ряд действий Германии на Украине.
Писториус вдовец, отец двух дочерей. Шесть лет был в отношениях с бывшей женой экс-канцлера Германии Дорис Шредер-Кепф.
Накануне Кристина Ламбрехт подала прошение об отставке, свое решение она объяснила чрезмерным вниманием немецких СМИ к собственной персоне. Это происходит из-за подготовки к встрече стран НАТО на американской авиабазе Рамштайн в Германии, которая запланирована на 20 января, и после дискуссий вокруг возможных поставок Украине немецких танков Leopard 2, от которых Берлин до сих пор воздерживался.
Глава оборонного ведомства в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткому осуждению, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, Ламбрехт критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграла роль и часто ломающаяся военная техника.
Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков министр упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела немало встреч с интересными людьми.