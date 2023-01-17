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Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе - РИА Новости, 17.01.2023
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Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе
Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе - РИА Новости, 17.01.2023
Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе
Глава МВФ Кристалина Георгиева вспомнила песню "Хотят ли русские войны" и заявила, выступая на экономическом форуме в Давосе, что разрешение ситуации вокруг... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:15
2023-01-17T21:48
в мире
кристалина георгиева
давос
украина
мвф
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава МВФ Кристалина Георгиева вспомнила песню "Хотят ли русские войны" и заявила, выступая на экономическом форуме в Давосе, что разрешение ситуации вокруг Украины будет прекрасной новостью для мировой экономики. "Есть знаменитая русская песня — "Хотят ли русские войны". И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось и как мы можем положить этому конец? Даже столетия войны заканчивались за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех. И, конечно, это будет прекрасной новостью для мировой экономики", — сказала Георгиева. Директор-распорядитель МВФ вспомнила время, когда она работала в Москве. "Когда русских спрашивали, кем они себя считают, большинство отвечали: "Европейцами". Даже кто живет в азиатской части России", — рассказала Георгиева. "Когда вы зададите этот вопрос русским сейчас, они ответят: мы другие, мы отличаемся от остального мира. Я хочу извлечь из происходящего один урок: да, политики разные, да, политика может отличаться в высших коридорах власти, но когда население страны подписывается под тем, что не соответствует их интересам, миру есть над чем задуматься", — заявила она. При этом глава МВФ призвала Запад не поддаваться русофобии. "В этой ужасной вещи, которую Россия сделала, нельзя выбрасывать всех русских в одном горшке. Нельзя делать этого. Есть так много прекрасных умных русских, которые не согласны с этой политикой. Сейчас они в Польше и в Финляндии, например", — сказала Георгиева. "Мир должен быть объединен человечностью, мы должны понимать, как мы зависим друг от друга. По большому счету, мы не такие уж разные, мы все — часть человечества", — подчеркнула глава МВФ.
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845579919.html
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в мире, кристалина георгиева, давос, украина, мвф, россия
В мире, Кристалина Георгиева, Давос, Украина, МВФ, Россия
19:15 17.01.2023 (обновлено: 21:48 17.01.2023)
 
Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе

Глава МВФ Георгиева вспомнила на форуме в Давосе песню "Хотят ли русские войны"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГлава МВФ Кристалина Георгиева
Глава МВФ Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава МВФ Кристалина Георгиева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава МВФ Кристалина Георгиева вспомнила песню "Хотят ли русские войны" и заявила, выступая на экономическом форуме в Давосе, что разрешение ситуации вокруг Украины будет прекрасной новостью для мировой экономики.
"Есть знаменитая русская песня — "Хотят ли русские войны". И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось и как мы можем положить этому конец? Даже столетия войны заканчивались за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех. И, конечно, это будет прекрасной новостью для мировой экономики", — сказала Георгиева.
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Директор-распорядитель МВФ вспомнила время, когда она работала в Москве. "Когда русских спрашивали, кем они себя считают, большинство отвечали: "Европейцами". Даже кто живет в азиатской части России", — рассказала Георгиева.
"Когда вы зададите этот вопрос русским сейчас, они ответят: мы другие, мы отличаемся от остального мира. Я хочу извлечь из происходящего один урок: да, политики разные, да, политика может отличаться в высших коридорах власти, но когда население страны подписывается под тем, что не соответствует их интересам, миру есть над чем задуматься", — заявила она.
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При этом глава МВФ призвала Запад не поддаваться русофобии. "В этой ужасной вещи, которую Россия сделала, нельзя выбрасывать всех русских в одном горшке. Нельзя делать этого. Есть так много прекрасных умных русских, которые не согласны с этой политикой. Сейчас они в Польше и в Финляндии, например", — сказала Георгиева.
"Мир должен быть объединен человечностью, мы должны понимать, как мы зависим друг от друга. По большому счету, мы не такие уж разные, мы все — часть человечества", — подчеркнула глава МВФ.
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