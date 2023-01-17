https://ria.ru/20230117/pesnya-1845580933.html

Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе

Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе - РИА Новости, 17.01.2023

Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе

Глава МВФ Кристалина Георгиева вспомнила песню "Хотят ли русские войны" и заявила, выступая на экономическом форуме в Давосе, что разрешение ситуации вокруг... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:15

2023-01-17T19:15

2023-01-17T21:48

в мире

кристалина георгиева

давос

украина

мвф

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава МВФ Кристалина Георгиева вспомнила песню "Хотят ли русские войны" и заявила, выступая на экономическом форуме в Давосе, что разрешение ситуации вокруг Украины будет прекрасной новостью для мировой экономики. "Есть знаменитая русская песня — "Хотят ли русские войны". И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось и как мы можем положить этому конец? Даже столетия войны заканчивались за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех. И, конечно, это будет прекрасной новостью для мировой экономики", — сказала Георгиева. Директор-распорядитель МВФ вспомнила время, когда она работала в Москве. "Когда русских спрашивали, кем они себя считают, большинство отвечали: "Европейцами". Даже кто живет в азиатской части России", — рассказала Георгиева. "Когда вы зададите этот вопрос русским сейчас, они ответят: мы другие, мы отличаемся от остального мира. Я хочу извлечь из происходящего один урок: да, политики разные, да, политика может отличаться в высших коридорах власти, но когда население страны подписывается под тем, что не соответствует их интересам, миру есть над чем задуматься", — заявила она. При этом глава МВФ призвала Запад не поддаваться русофобии. "В этой ужасной вещи, которую Россия сделала, нельзя выбрасывать всех русских в одном горшке. Нельзя делать этого. Есть так много прекрасных умных русских, которые не согласны с этой политикой. Сейчас они в Польше и в Финляндии, например", — сказала Георгиева. "Мир должен быть объединен человечностью, мы должны понимать, как мы зависим друг от друга. По большому счету, мы не такие уж разные, мы все — часть человечества", — подчеркнула глава МВФ.

https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845579919.html

https://ria.ru/20230117/polsha-1845579802.html

https://ria.ru/20230117/metavselennaya-1845533713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кристалина георгиева, давос, украина, мвф, россия