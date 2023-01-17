https://ria.ru/20230117/peregovory-1845587705.html

В Киеве заявили об условиях для рассмотрения переговоров с Россией

В Киеве заявили об условиях для рассмотрения переговоров с Россией - РИА Новости, 17.01.2023

В Киеве заявили об условиях для рассмотрения переговоров с Россией

Украина не против диалога с Россией, если он будет основан на универсальных принципах международного права, заявил пресс-секретарь президента республики... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T20:21

2023-01-17T20:21

2023-01-17T21:37

политика

россия

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

москва

киев

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украина не против диалога с Россией, если он будет основан на универсальных принципах международного права, заявил пресс-секретарь президента республики Владимира Зеленского Сергей Никифоров в интервью изданию "Факты".По его словам, речь идет об универсальных принципах: уважении к Уставу ООН, к территориальной целостности и суверенитету, о верховенстве права."Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно", — резюмировал Никифоров.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил условия Киева для завершения конфликта. По его словам, боевые действия не остановятся, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО".Зеленский также не раз высказывался по поводу переговоров с Россией, причем его заявления были крайне противоречивыми: он то исключал возможность какого-либо диалога, то выдвигал условия для его начала, то требовал сделать дипломатические контакты публичными.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Ранее в администрации президента России указывали, что у киевских властей семь пятниц на неделе, но все это говорит только о том, что украинская сторона не хочет никакого диалога вообще. Тем не менее, Москва открыта к переговорам и ее цели хорошо известны киевским властям, подчеркнул Песков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230117/zelenskiy-1845555107.html

https://ria.ru/20230117/porazhenie-1845568586.html

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политика, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, москва, киев, дмитрий песков (спецпредставитель президента)