https://ria.ru/20230117/pekin-1845355469.html

Пекинский аэропорт "Дасин" возобновил международные пассажирские рейсы

Пекинский аэропорт "Дасин" возобновил международные пассажирские рейсы - РИА Новости, 17.01.2023

Пекинский аэропорт "Дасин" возобновил международные пассажирские рейсы

Международный аэропорт Пекина "Дасин" во вторник возобновил обслуживание международных и региональных пассажирских рейсов, которые были приостановлены в 2020... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:02

2023-01-17T08:02

2023-01-17T10:41

в мире

китай

гонконг

пекин

china southern airlines

china eastern airlines

заха хадид

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155151/30/1551513083_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ab7d8de7dd868b2fe36e029da7d1b5a7.jpg

ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Международный аэропорт Пекина "Дасин" во вторник возобновил обслуживание международных и региональных пассажирских рейсов, которые были приостановлены в 2020 году из-за пандемии COVID, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. "Сегодня международный аэропорт "Дасин" возобновил выполнение международных и региональных рейсов. Работа идет стабильно", - заявил РИА Новости представитель воздушной гавани. Первым региональным рейсом, вылетевшим во вторник из "Дасина", стал рейс CZ309 в Гонконг авиакомпании China Southern Airlines. Выполнение международных и региональных рейсов из и в "Дасин" пока возобновили China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines и Himalaya Airlines. Международный аэропорт Пекина "Дасин" официально начал работу в конце сентября 2019 года, первый международный рейс вылетел из аэропорта 27 октября 2019 года. Однако с 14 марта 2020 года из-за пандемии "Дасин" обслуживал только внутренние рейсы, все международные были переведены в третий терминал аэропорта "Шоуду". Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. У него четыре взлетно-посадочные полосы, и, согласно проекту, в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. "Дасин" позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире, общая сумма инвестиций в строительство аэропорта составила 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов). Его крыша признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Кроме того, "Дасин" - крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

https://ria.ru/20230109/kovid-1843751056.html

https://ria.ru/20230116/vrazhda-1845162494.html

китай

гонконг

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, гонконг, пекин, china southern airlines, china eastern airlines, заха хадид, новости - туризм