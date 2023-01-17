08:02 17.01.2023 (обновлено: 10:41 17.01.2023)
Пекинский аэропорт "Дасин" возобновил международные пассажирские рейсы
Пекинский аэропорт "Дасин" во вторник возобновил международные пассажирские рейсы
© Фото : предоставлено правительством ПекинаАэропорт "Дасин"
© Фото : предоставлено правительством Пекина
Аэропорт "Дасин". Архивное фото
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Международный аэропорт Пекина "Дасин" во вторник возобновил обслуживание международных и региональных пассажирских рейсов, которые были приостановлены в 2020 году из-за пандемии COVID, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"Сегодня международный аэропорт "Дасин" возобновил выполнение международных и региональных рейсов. Работа идет стабильно", - заявил РИА Новости представитель воздушной гавани.
Первым региональным рейсом, вылетевшим во вторник из "Дасина", стал рейс CZ309 в Гонконг авиакомпании China Southern Airlines.
Выполнение международных и региональных рейсов из и в "Дасин" пока возобновили China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines и Himalaya Airlines.
Международный аэропорт Пекина "Дасин" официально начал работу в конце сентября 2019 года, первый международный рейс вылетел из аэропорта 27 октября 2019 года. Однако с 14 марта 2020 года из-за пандемии "Дасин" обслуживал только внутренние рейсы, все международные были переведены в третий терминал аэропорта "Шоуду".
Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. У него четыре взлетно-посадочные полосы, и, согласно проекту, в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. "Дасин" позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире, общая сумма инвестиций в строительство аэропорта составила 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов). Его крыша признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Кроме того, "Дасин" - крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.