https://ria.ru/20230117/ozon-1845495361.html
Сотрудницу нижегородского пункта Ozon уволили за агрессию к клиентам
Сотрудницу нижегородского пункта Ozon уволили за агрессию к клиентам - РИА Новости, 17.01.2023
Сотрудницу нижегородского пункта Ozon уволили за агрессию к клиентам
Сотрудница нижегородского пункта выдачи заказов (ПВЗ) Ozon была уволена за агрессию по отношению к клиентам, компания направила покупателям компенсацию,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:57
2023-01-17T14:57
2023-01-17T14:59
происшествия
ozon
россия
нижний новгород
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сотрудница нижегородского пункта выдачи заказов (ПВЗ) Ozon была уволена за агрессию по отношению к клиентам, компания направила покупателям компенсацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-площадки. Ранее во вторник в телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой видно, что сотрудница ПВЗ не только отказывалась выдать заказанный и оплаченный товар, но также нецензурно выражалась и напала на ребенка, который снимал происходящее. "Сотрудник пункта выдачи, конечно же, был сразу же уволен", - заявили в пресс-службе и добавили, что проявление любой агрессии по отношению к клиентам, тем более физической силы и оскорблений, в компании неприемлемо. Там также принесли извинения за случившиеся клиентке и ее ребенку. "Чтобы хотя бы частично загладить свою вину, мы начислили клиенту бонусные баллы на любые покупки и отправили подарок ребенку. Агент нижегородского пункта выдачи также принес клиенту личные извинения", - заключили в компании.
https://ria.ru/20230115/napadenie-1845024622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ozon, россия, нижний новгород
Происшествия, Ozon, Россия, Нижний Новгород
14:57 17.01.2023 (обновлено: 14:59 17.01.2023)
Сотрудницу нижегородского пункта Ozon уволили за агрессию к клиентам
Сотрудницу нижегородского пункта выдачи Ozon уволили за агрессию по отношению к клиентам
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сотрудница нижегородского пункта выдачи заказов (ПВЗ) Ozon была уволена за агрессию по отношению к клиентам, компания направила покупателям компенсацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-площадки.
Ранее во вторник в телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой видно, что сотрудница ПВЗ не только отказывалась выдать заказанный и оплаченный товар, но также нецензурно выражалась и напала на ребенка, который снимал происходящее.
"Сотрудник пункта выдачи, конечно же, был сразу же уволен", - заявили в пресс-службе и добавили, что проявление любой агрессии по отношению к клиентам, тем более физической силы и оскорблений, в компании неприемлемо.
Там также принесли извинения за случившиеся клиентке и ее ребенку. "Чтобы хотя бы частично загладить свою вину, мы начислили клиенту бонусные баллы на любые покупки и отправили подарок ребенку. Агент нижегородского пункта выдачи также принес клиенту личные извинения", - заключили в компании.