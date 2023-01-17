https://ria.ru/20230117/ozon-1845495361.html

Сотрудницу нижегородского пункта Ozon уволили за агрессию к клиентам

Сотрудницу нижегородского пункта Ozon уволили за агрессию к клиентам - РИА Новости, 17.01.2023

Сотрудницу нижегородского пункта Ozon уволили за агрессию к клиентам

Сотрудница нижегородского пункта выдачи заказов (ПВЗ) Ozon была уволена за агрессию по отношению к клиентам, компания направила покупателям компенсацию,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:57

2023-01-17T14:57

2023-01-17T14:59

происшествия

ozon

россия

нижний новгород

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сотрудница нижегородского пункта выдачи заказов (ПВЗ) Ozon была уволена за агрессию по отношению к клиентам, компания направила покупателям компенсацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-площадки. Ранее во вторник в телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой видно, что сотрудница ПВЗ не только отказывалась выдать заказанный и оплаченный товар, но также нецензурно выражалась и напала на ребенка, который снимал происходящее. "Сотрудник пункта выдачи, конечно же, был сразу же уволен", - заявили в пресс-службе и добавили, что проявление любой агрессии по отношению к клиентам, тем более физической силы и оскорблений, в компании неприемлемо. Там также принесли извинения за случившиеся клиентке и ее ребенку. "Чтобы хотя бы частично загладить свою вину, мы начислили клиенту бонусные баллы на любые покупки и отправили подарок ребенку. Агент нижегородского пункта выдачи также принес клиенту личные извинения", - заключили в компании.

https://ria.ru/20230115/napadenie-1845024622.html

россия

нижний новгород

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ozon, россия, нижний новгород