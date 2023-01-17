https://ria.ru/20230117/otsrochka-1845397755.html
В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП
В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП - РИА Новости, 17.01.2023
В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП
Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в Думу законопроект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:53
2023-01-17T11:53
2023-01-17T11:53
госдума рф
частичная мобилизация в россии
россия
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в Думу законопроект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских (фермерских) хозяйств", - указано в пояснительных материалах. Как добавляют парламентарии, получить отсрочку смогут ИП или участники обществ с ограниченной ответственностью, у которых работают пять и более человек (за 6 месяцев, которые предшествовали началу мобилизации), и которые не имеют задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов и сборов. Как рассказал журналистам лидер НЛ Алексей Нечаев и автор инициативы, актуальность проекта связана с тем, что предприниматели создают рабочие места. По словам замглавы фракции Сарданы Авксентьевой, законопроект - "ответ на настойчивый запрос людей". "По данным министерства обороны, призвали около 27000 предпринимателей, согласно этим цифрам, каждый десятый призывник - предприниматель. То есть, ущерб для экономики довольно серьёзный, поэтому и внесена такая инициатива", - отметила Авксентьева.
https://ria.ru/20230117/mobilizatsiya-1845390564.html
https://ria.ru/20230116/prizyv-1845258916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, частичная мобилизация в россии, россия, общество
Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП
В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП и глав фермерских хозяйств
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в Думу законопроект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских (фермерских) хозяйств", - указано в пояснительных материалах.
Как добавляют парламентарии, получить отсрочку смогут ИП или участники обществ с ограниченной ответственностью, у которых работают пять и более человек (за 6 месяцев, которые предшествовали началу мобилизации), и которые не имеют задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов и сборов.
Как рассказал журналистам лидер НЛ Алексей Нечаев
и автор инициативы, актуальность проекта связана с тем, что предприниматели создают рабочие места.
"Где будут работать люди, которые вернутся с СВО? Многие партии хотят привести их в политику, но депутатских мандатов на всех точно не хватит. Рабочие места создают предприниматели", - заявил он.
По словам замглавы фракции Сарданы Авксентьевой
, законопроект - "ответ на настойчивый запрос людей".
"По данным министерства обороны, призвали около 27000 предпринимателей, согласно этим цифрам, каждый десятый призывник - предприниматель. То есть, ущерб для экономики довольно серьёзный, поэтому и внесена такая инициатива", - отметила Авксентьева.