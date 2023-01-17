https://ria.ru/20230117/otsrochka-1845397755.html

В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП

В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП - РИА Новости, 17.01.2023

В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП

Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в Думу законопроект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:53

2023-01-17T11:53

2023-01-17T11:53

госдума рф

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в Думу законопроект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских (фермерских) хозяйств", - указано в пояснительных материалах. Как добавляют парламентарии, получить отсрочку смогут ИП или участники обществ с ограниченной ответственностью, у которых работают пять и более человек (за 6 месяцев, которые предшествовали началу мобилизации), и которые не имеют задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов и сборов. Как рассказал журналистам лидер НЛ Алексей Нечаев и автор инициативы, актуальность проекта связана с тем, что предприниматели создают рабочие места. По словам замглавы фракции Сарданы Авксентьевой, законопроект - "ответ на настойчивый запрос людей". "По данным министерства обороны, призвали около 27000 предпринимателей, согласно этим цифрам, каждый десятый призывник - предприниматель. То есть, ущерб для экономики довольно серьёзный, поэтому и внесена такая инициатива", - отметила Авксентьева.

https://ria.ru/20230117/mobilizatsiya-1845390564.html

https://ria.ru/20230116/prizyv-1845258916.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, частичная мобилизация в россии, россия, общество