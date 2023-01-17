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В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП - РИА Новости, 17.01.2023
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В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП
В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП - РИА Новости, 17.01.2023
В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП
Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в Думу законопроект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:53
2023-01-17T11:53
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в Думу законопроект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских (фермерских) хозяйств", - указано в пояснительных материалах. Как добавляют парламентарии, получить отсрочку смогут ИП или участники обществ с ограниченной ответственностью, у которых работают пять и более человек (за 6 месяцев, которые предшествовали началу мобилизации), и которые не имеют задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов и сборов. Как рассказал журналистам лидер НЛ Алексей Нечаев и автор инициативы, актуальность проекта связана с тем, что предприниматели создают рабочие места. По словам замглавы фракции Сарданы Авксентьевой, законопроект - "ответ на настойчивый запрос людей". "По данным министерства обороны, призвали около 27000 предпринимателей, согласно этим цифрам, каждый десятый призывник - предприниматель. То есть, ущерб для экономики довольно серьёзный, поэтому и внесена такая инициатива", - отметила Авксентьева.
https://ria.ru/20230117/mobilizatsiya-1845390564.html
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госдума рф, частичная мобилизация в россии, россия, общество
Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
11:53 17.01.2023
 
В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП

В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП и глав фермерских хозяйств

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в Думу законопроект об освобождении от мобилизации индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских (фермерских) хозяйств", - указано в пояснительных материалах.
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Как добавляют парламентарии, получить отсрочку смогут ИП или участники обществ с ограниченной ответственностью, у которых работают пять и более человек (за 6 месяцев, которые предшествовали началу мобилизации), и которые не имеют задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов и сборов.
Как рассказал журналистам лидер НЛ Алексей Нечаев и автор инициативы, актуальность проекта связана с тем, что предприниматели создают рабочие места.
"Где будут работать люди, которые вернутся с СВО? Многие партии хотят привести их в политику, но депутатских мандатов на всех точно не хватит. Рабочие места создают предприниматели", - заявил он.
По словам замглавы фракции Сарданы Авксентьевой, законопроект - "ответ на настойчивый запрос людей".
"По данным министерства обороны, призвали около 27000 предпринимателей, согласно этим цифрам, каждый десятый призывник - предприниматель. То есть, ущерб для экономики довольно серьёзный, поэтому и внесена такая инициатива", - отметила Авксентьева.
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