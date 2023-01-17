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Аппаратных ограничений на отпуск чиновников за рубежом нет, заявил Песков
Аппаратных ограничений на отпуск чиновников за рубежом нет, заявил Песков - РИА Новости, 17.01.2023
Аппаратных ограничений на отпуск чиновников за рубежом нет, заявил Песков
Никаких аппаратных ограничений на отпуск российских чиновников за рубежом нет, это скорее этический вопрос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:57
2023-01-17T12:57
2023-01-17T12:57
россия
единая россия
отпуск
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Никаких аппаратных ограничений на отпуск российских чиновников за рубежом нет, это скорее этический вопрос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В данном случае здесь никаких каких-то, скажем так, аппаратных ограничений нет. Это скорее такой этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение. Но разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально. Тем более в нынешней ситуации", - сказал он журналистам. Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единая россия, отпуск, дмитрий песков, политика
Россия, Единая Россия, Отпуск, Дмитрий Песков, Политика
Аппаратных ограничений на отпуск чиновников за рубежом нет, заявил Песков
Песков: аппаратных ограничений на отпуск чиновников за рубежом нет, это этический вопрос