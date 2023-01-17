https://ria.ru/20230117/oslablenie-1845407107.html
Украина стала плацдармом для ослабления Европы, заявил Володин
Украина стала плацдармом для ослабления Европы, заявил Володин - РИА Новости, 17.01.2023
Украина стала плацдармом для ослабления Европы, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин завил, что Украина стала плацдармом для ослабления Европы, которая еще пока этого не осознает. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:14
2023-01-17T12:14
2023-01-17T12:39
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россия
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вячеслав володин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин завил, что Украина стала плацдармом для ослабления Европы, которая еще пока этого не осознает."Украина была выбрана Вашингтоном и НАТО как плацдарм для борьбы с нашей страной с целью остановить ее развитие. Но, как оказалось, это плацдарм и для ослабления Европы - устранение ее как сильного конкурента США. Просто Европа, государства европейского континента еще не до конца это осознали", - заявил Володин на пленарном заседании ГД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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в мире, украина, россия, европа, вячеслав володин, вашингтон (штат), нато, госдума рф, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Европа, Вячеслав Володин, Вашингтон (штат), НАТО, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
12:14 17.01.2023 (обновлено: 12:39 17.01.2023)
Украина стала плацдармом для ослабления Европы, заявил Володин
Володин заявил, что Украина стала не только плацдармом для ослабления России, но и Европы