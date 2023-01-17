https://ria.ru/20230117/oslablenie-1845407107.html

Украина стала плацдармом для ослабления Европы, заявил Володин

Украина стала плацдармом для ослабления Европы, заявил Володин - РИА Новости, 17.01.2023

Украина стала плацдармом для ослабления Европы, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин завил, что Украина стала плацдармом для ослабления Европы, которая еще пока этого не осознает. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:14

2023-01-17T12:14

2023-01-17T12:39

в мире

украина

россия

европа

вячеслав володин

вашингтон (штат)

нато

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_619ed18891873ff021e9546ea953e6e3.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин завил, что Украина стала плацдармом для ослабления Европы, которая еще пока этого не осознает."Украина была выбрана Вашингтоном и НАТО как плацдарм для борьбы с нашей страной с целью остановить ее развитие. Но, как оказалось, это плацдарм и для ослабления Европы - устранение ее как сильного конкурента США. Просто Европа, государства европейского континента еще не до конца это осознали", - заявил Володин на пленарном заседании ГД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

украина

россия

европа

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, европа, вячеслав володин, вашингтон (штат), нато, госдума рф, владимир путин