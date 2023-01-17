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Украина стала плацдармом для ослабления Европы, заявил Володин - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/oslablenie-1845407107.html
Украина стала плацдармом для ослабления Европы, заявил Володин
Украина стала плацдармом для ослабления Европы, заявил Володин - РИА Новости, 17.01.2023
Украина стала плацдармом для ослабления Европы, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин завил, что Украина стала плацдармом для ослабления Европы, которая еще пока этого не осознает. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:14
2023-01-17T12:39
в мире
украина
россия
европа
вячеслав володин
вашингтон (штат)
нато
госдума рф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин завил, что Украина стала плацдармом для ослабления Европы, которая еще пока этого не осознает."Украина была выбрана Вашингтоном и НАТО как плацдарм для борьбы с нашей страной с целью остановить ее развитие. Но, как оказалось, это плацдарм и для ослабления Европы - устранение ее как сильного конкурента США. Просто Европа, государства европейского континента еще не до конца это осознали", - заявил Володин на пленарном заседании ГД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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в мире, украина, россия, европа, вячеслав володин, вашингтон (штат), нато, госдума рф, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Европа, Вячеслав Володин, Вашингтон (штат), НАТО, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
12:14 17.01.2023 (обновлено: 12:39 17.01.2023)
 
Украина стала плацдармом для ослабления Европы, заявил Володин

Володин заявил, что Украина стала не только плацдармом для ослабления России, но и Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин завил, что Украина стала плацдармом для ослабления Европы, которая еще пока этого не осознает.
"Украина была выбрана Вашингтоном и НАТО как плацдарм для борьбы с нашей страной с целью остановить ее развитие. Но, как оказалось, это плацдарм и для ослабления Европы - устранение ее как сильного конкурента США. Просто Европа, государства европейского континента еще не до конца это осознали", - заявил Володин на пленарном заседании ГД.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаВячеслав ВолодинВашингтон (штат)НАТОГосдума РФВладимир Путин
 
 
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