https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845602011.html

В ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами украинских войск

В ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами украинских войск - РИА Новости, 17.01.2023

В ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами украинских войск

Сотрудники министерства государственной безопасности и МВД Луганской Народной Республики выявили крупный схрон вооружения и боеприпасов украинских силовиков в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T23:12

2023-01-17T23:12

2023-01-17T23:12

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg

ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности и МВД Луганской Народной Республики выявили крупный схрон вооружения и боеприпасов украинских силовиков в Беловодском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР. По данным МГБ, схрон принадлежал войскам Киева, в нем обнаружены в том числе патроны разного калибра, мины и запалы к ним, гранаты, окопные заряды. Собеседник агентства уточнил, что на данный момент сотрудники ведомства проводят мероприятия по предупреждению и пресечению террористической и диверсионной деятельности на территории республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины