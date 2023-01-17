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В ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами украинских войск - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845602011.html
В ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами украинских войск
В ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами украинских войск - РИА Новости, 17.01.2023
В ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами украинских войск
Сотрудники министерства государственной безопасности и МВД Луганской Народной Республики выявили крупный схрон вооружения и боеприпасов украинских силовиков в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T23:12
2023-01-17T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности и МВД Луганской Народной Республики выявили крупный схрон вооружения и боеприпасов украинских силовиков в Беловодском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР. По данным МГБ, схрон принадлежал войскам Киева, в нем обнаружены в том числе патроны разного калибра, мины и запалы к ним, гранаты, окопные заряды. Собеседник агентства уточнил, что на данный момент сотрудники ведомства проводят мероприятия по предупреждению и пресечению террористической и диверсионной деятельности на территории республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
23:12 17.01.2023
 
В ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами украинских войск

МГБ ЛНР сообщило об обнаружении крупного схрона с украинским оружием в Беловодском районе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности и МВД Луганской Народной Республики выявили крупный схрон вооружения и боеприпасов украинских силовиков в Беловодском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
"МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД обнаружили крупный арсенал вооружения в Беловодском районе ЛНР", - сообщил представитель ведомства.
По данным МГБ, схрон принадлежал войскам Киева, в нем обнаружены в том числе патроны разного калибра, мины и запалы к ним, гранаты, окопные заряды. Собеседник агентства уточнил, что на данный момент сотрудники ведомства проводят мероприятия по предупреждению и пресечению террористической и диверсионной деятельности на территории республики.
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