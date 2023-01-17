https://ria.ru/20230117/opk-1845483747.html
Путин отметил наращивание темпов работы ОПК
Путин отметил наращивание темпов работы ОПК - РИА Новости, 17.01.2023
Путин отметил наращивание темпов работы ОПК
Оборонно-промышленный комплекс набрал серьезные обороты и продолжает наращивать темпы, некоторые предприятия работают круглосуточно, заявил президент России... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:26
2023-01-17T14:26
2023-01-17T14:41
владимир путин
россия
безопасность
технологии
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс набрал серьезные обороты и продолжает наращивать темпы, некоторые предприятия работают круглосуточно, заявил президент России Владимир Путин."Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощность, предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Он поблагодарил всех специалистов, занятых в отечественной оборонной промышленности, за напряженный и ответственный труд и отметил его значимость сегодня и вообще.
https://ria.ru/20230104/putin-1843042364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, безопасность, технологии
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Технологии
14:26 17.01.2023 (обновлено: 14:41 17.01.2023)
Путин отметил наращивание темпов работы ОПК
Путин отметил, что некоторые предприятия ОПК перешли на круглосуточный режим работы
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс набрал серьезные обороты и продолжает наращивать темпы, некоторые предприятия работают круглосуточно, заявил президент России Владимир Путин.
"Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощность, предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он поблагодарил всех специалистов, занятых в отечественной оборонной промышленности, за напряженный и ответственный труд и отметил его значимость сегодня и вообще.