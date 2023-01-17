https://ria.ru/20230117/opk-1845483747.html

Путин отметил наращивание темпов работы ОПК

Путин отметил наращивание темпов работы ОПК - РИА Новости, 17.01.2023

Путин отметил наращивание темпов работы ОПК

Оборонно-промышленный комплекс набрал серьезные обороты и продолжает наращивать темпы, некоторые предприятия работают круглосуточно, заявил президент России... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:26

2023-01-17T14:26

2023-01-17T14:41

владимир путин

россия

безопасность

технологии

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс набрал серьезные обороты и продолжает наращивать темпы, некоторые предприятия работают круглосуточно, заявил президент России Владимир Путин."Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощность, предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Он поблагодарил всех специалистов, занятых в отечественной оборонной промышленности, за напряженный и ответственный труд и отметил его значимость сегодня и вообще.

https://ria.ru/20230104/putin-1843042364.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность, технологии