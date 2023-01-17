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В Белгородской области из ноги военнослужащего достали часть мины - РИА Новости, 17.01.2023
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В Белгородской области из ноги военнослужащего достали часть мины
В Белгородской области из ноги военнослужащего достали часть мины - РИА Новости, 17.01.2023
В Белгородской области из ноги военнослужащего достали часть мины
Врачи в бронежилетах провели успешную операцию в Белгородской области по удалению части мины из голени военнослужащего, сообщила Военно-медицинская академия... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:06
2023-01-17T16:07
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
белгородская область
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Врачи в бронежилетах провели успешную операцию в Белгородской области по удалению части мины из голени военнослужащего, сообщила Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова. Уточняется, что врачи из Военно-медицинской академии находились в служебной командировке, проводили операцию в Валуйской центральной районной больнице. В связи с риском детонации бригада была одета в бронежилеты, а остальной персонал был выведен на безопасное расстояние. "Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы, и операция была продолжена в штатном режиме", - добавляется в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений.
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безопасность, здоровье - общество, белгородская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Белгородская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:06 17.01.2023 (обновлено: 16:07 17.01.2023)
 
В Белгородской области из ноги военнослужащего достали часть мины

В Белгородской области врачи провели операцию по удалению части мины из ноги военного

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкХирургическая операция
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Врачи в бронежилетах провели успешную операцию в Белгородской области по удалению части мины из голени военнослужащего, сообщила Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова.
"10.01.2023 года на операционный стол был доставлен военнослужащий, пострадавший во время выполнения боевой задачи. У него были диагностированы множественные осколочные ранения мягких тканей голеней и бедер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости, но главное – инородное ранение, торцевой взрыватель 122-мм мины в мягких тканях правой голени", - говорится в сообщении.
Уточняется, что врачи из Военно-медицинской академии находились в служебной командировке, проводили операцию в Валуйской центральной районной больнице. В связи с риском детонации бригада была одета в бронежилеты, а остальной персонал был выведен на безопасное расстояние.
"Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы, и операция была продолжена в штатном режиме", - добавляется в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоБелгородская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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