16:06 17.01.2023 (обновлено: 16:07 17.01.2023)
В Белгородской области из ноги военнослужащего достали часть мины
В Белгородской области врачи провели операцию по удалению части мины из ноги военного
Хирургическая операция. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Врачи в бронежилетах провели успешную операцию в Белгородской области по удалению части мины из голени военнослужащего, сообщила Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова.
"10.01.2023 года на операционный стол был доставлен военнослужащий, пострадавший во время выполнения боевой задачи. У него были диагностированы множественные осколочные ранения мягких тканей голеней и бедер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости, но главное – инородное ранение, торцевой взрыватель 122-мм мины в мягких тканях правой голени", - говорится в сообщении.
Уточняется, что врачи из Военно-медицинской академии находились в служебной командировке, проводили операцию в Валуйской центральной районной больнице. В связи с риском детонации бригада была одета в бронежилеты, а остальной персонал был выведен на безопасное расстояние.
"Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы, и операция была продолжена в штатном режиме", - добавляется в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений.
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