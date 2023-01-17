https://ria.ru/20230117/operatsiya-1845522218.html

В Белгородской области из ноги военнослужащего достали часть мины

В Белгородской области из ноги военнослужащего достали часть мины - РИА Новости, 17.01.2023

В Белгородской области из ноги военнослужащего достали часть мины

Врачи в бронежилетах провели успешную операцию в Белгородской области по удалению части мины из голени военнослужащего, сообщила Военно-медицинская академия... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:06

2023-01-17T16:06

2023-01-17T16:07

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

белгородская область

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Врачи в бронежилетах провели успешную операцию в Белгородской области по удалению части мины из голени военнослужащего, сообщила Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова. Уточняется, что врачи из Военно-медицинской академии находились в служебной командировке, проводили операцию в Валуйской центральной районной больнице. В связи с риском детонации бригада была одета в бронежилеты, а остальной персонал был выведен на безопасное расстояние. "Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы, и операция была продолжена в штатном режиме", - добавляется в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений.

https://ria.ru/20221223/vrachi-1840880453.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, белгородская область, ситуация в днр и лнр