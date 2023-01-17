https://ria.ru/20230117/oon-1845603696.html

В ООН призвали Украину обеспечить право на свободу вероисповедания

В ООН призвали Украину обеспечить право на свободу вероисповедания - РИА Новости, 17.01.2023

В ООН призвали Украину обеспечить право на свободу вероисповедания

Помощница генерального секретаря ООН Илзе Брандс Керис выразила обеспокоенность на заседании Совбеза из-за двух новых законопроектов на Украине, которые могут... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T23:31

2023-01-17T23:31

2023-01-17T23:56

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ООН, 17 янв — РИА Новости. Помощница генерального секретаря ООН Илзе Брандс Керис выразила обеспокоенность на заседании Совбеза из-за двух новых законопроектов на Украине, которые могут подрывать право на свободу вероисповедания.В числе прочего она призвала киевские власти обеспечить проведение обысков на территории объектов Украинской православной церкви в соответствии с международным правом. По ее словам, тем, кому предъявили обвинение, необходимо предоставить справедливые судебные права.Помощница генсека призвала "обе стороны обеспечивать, чтобы право на свободу мнений и выражения, мирных собраний и религии исполнялись без дискриминации".В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины запретили деятельность религиозной организации, а в парламент внесли законопроект о ее фактическом запрете в стране. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844355473.html

https://ria.ru/20230113/upts-1844640501.html

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в мире, оон, украина, украинская православная церковь, петр порошенко, киев, россия, православная церковь украины (пцу)