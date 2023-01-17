23:31 17.01.2023 (обновлено: 23:56 17.01.2023)
В ООН призвали Украину обеспечить право на свободу вероисповедания
В ООН обеспокоены украинскими проектами, подрывающими право на свободу вероисповедания
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 17 янв — РИА Новости. Помощница генерального секретаря ООН Илзе Брандс Керис выразила обеспокоенность на заседании Совбеза из-за двух новых законопроектов на Украине, которые могут подрывать право на свободу вероисповедания.
В числе прочего она призвала киевские власти обеспечить проведение обысков на территории объектов Украинской православной церкви в соответствии с международным правом. По ее словам, тем, кому предъявили обвинение, необходимо предоставить справедливые судебные права.
"Мы обеспокоены, что два проекта — 8221 и 8262 — могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания", — подчеркнула Керис.
Помощница генсека призвала "обе стороны обеспечивать, чтобы право на свободу мнений и выражения, мирных собраний и религии исполнялись без дискриминации".
12 января, 12:32Захарова раскритиковала действия Киева в отношении УПЦ
В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины запретили деятельность религиозной организации, а в парламент внесли законопроект о ее фактическом запрете в стране. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.