https://ria.ru/20230117/ogranicheniya-1845525619.html

США введут ограничения против 25 лиц за "подрыв" демократии в Белоруссии

США введут ограничения против 25 лиц за "подрыв" демократии в Белоруссии - РИА Новости, 17.01.2023

США введут ограничения против 25 лиц за "подрыв" демократии в Белоруссии

США вводят визовые ограничения против 25 человек за подрыв демократии в Белоруссии, говорится в заявлении американского госсекретаря США Энтони Блинкена,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:16

2023-01-17T16:16

2023-01-17T16:16

сша

в мире

белоруссия

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. США вводят визовые ограничения против 25 человек за подрыв демократии в Белоруссии, говорится в заявлении американского госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенного во вторник госдепом."С целью ответить на нарушение прав человека, государственный департамент объявляет введение визовых ограничений в отношении 25 человек… за их участие в подрыве демократии", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20221118/sanktsii-1832607900.html

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белоруссия

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сша, в мире, белоруссия, энтони блинкен