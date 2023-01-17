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США введут ограничения против 25 лиц за "подрыв" демократии в Белоруссии
США введут ограничения против 25 лиц за "подрыв" демократии в Белоруссии - РИА Новости, 17.01.2023
США введут ограничения против 25 лиц за "подрыв" демократии в Белоруссии
США вводят визовые ограничения против 25 человек за подрыв демократии в Белоруссии, говорится в заявлении американского госсекретаря США Энтони Блинкена,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:16
2023-01-17T16:16
2023-01-17T16:16
сша
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белоруссия
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. США вводят визовые ограничения против 25 человек за подрыв демократии в Белоруссии, говорится в заявлении американского госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенного во вторник госдепом."С целью ответить на нарушение прав человека, государственный департамент объявляет введение визовых ограничений в отношении 25 человек… за их участие в подрыве демократии", - говорится в заявлении.
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сша, в мире, белоруссия, энтони блинкен
США, В мире, Белоруссия, Энтони Блинкен
США введут ограничения против 25 лиц за "подрыв" демократии в Белоруссии
США введут визовые ограничения против 25 человек за "подрыв" демократии в Белоруссии