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США введут ограничения против 25 лиц за "подрыв" демократии в Белоруссии - РИА Новости, 17.01.2023
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США введут ограничения против 25 лиц за "подрыв" демократии в Белоруссии
США введут ограничения против 25 лиц за "подрыв" демократии в Белоруссии - РИА Новости, 17.01.2023
США введут ограничения против 25 лиц за "подрыв" демократии в Белоруссии
США вводят визовые ограничения против 25 человек за подрыв демократии в Белоруссии, говорится в заявлении американского госсекретаря США Энтони Блинкена,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:16
2023-01-17T16:16
сша
в мире
белоруссия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. США вводят визовые ограничения против 25 человек за подрыв демократии в Белоруссии, говорится в заявлении американского госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенного во вторник госдепом."С целью ответить на нарушение прав человека, государственный департамент объявляет введение визовых ограничений в отношении 25 человек… за их участие в подрыве демократии", - говорится в заявлении.
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сша, в мире, белоруссия, энтони блинкен
США, В мире, Белоруссия, Энтони Блинкен
16:16 17.01.2023
 
США введут ограничения против 25 лиц за "подрыв" демократии в Белоруссии

США введут визовые ограничения против 25 человек за "подрыв" демократии в Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. США вводят визовые ограничения против 25 человек за подрыв демократии в Белоруссии, говорится в заявлении американского госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенного во вторник госдепом.
"С целью ответить на нарушение прав человека, государственный департамент объявляет введение визовых ограничений в отношении 25 человек… за их участие в подрыве демократии", - говорится в заявлении.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября 2022, 18:52
США ввели санкции против россиянина, белоруски и трех компаний из Гватемалы
 
СШАВ миреБелоруссияЭнтони Блинкен
 
 
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