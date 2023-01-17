https://ria.ru/20230117/obstrel-1845530062.html

Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 17.01.2023

Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО HIMARS

Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Харцызск из РСЗО M-142 HIMARS, уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:33

2023-01-17T16:33

2023-01-17T16:33

специальная военная операция на украине

харцызск

сша

донецкая народная республика

bae systems

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Харцызск из РСЗО M-142 HIMARS, уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 01.12 мск выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску. В результате обстрела зафиксированы повреждения инфраструктуры "Харцызского машиностроительного завода", административного здания и мебельного магазина "Контур". "Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Дружковка, с применением РСЗО M-142 HIMARS... Обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) осуществлен из вооружения, поставленного странами НАТО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Кроме того, в ведомстве уточнили, что из-за обстрела повреждено остекление многоквартирного жилого дома. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230117/gorlovka-1845526791.html

https://ria.ru/20230117/obstrel-1845424596.html

харцызск

сша

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харцызск, сша, донецкая народная республика, bae systems, нато, сцкк