https://ria.ru/20230117/obstrel-1845499698.html
При обстреле Благодатного со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Благодатного со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 17.01.2023
При обстреле Благодатного со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле населенного пункта Благодатное со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:07
2023-01-17T15:07
2023-01-17T15:07
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле населенного пункта Благодатное со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Благодатное, погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщило, что украинские войска в 14.00 открыли огонь по Благодатному, выпустив по населенному пункту десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
При обстреле Благодатного со стороны ВСУ погиб мирный житель
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Благодатного со стороны украинских военных погиб мужчина