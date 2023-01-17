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При обстреле Благодатного со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/obstrel-1845499698.html
При обстреле Благодатного со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Благодатного со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 17.01.2023
При обстреле Благодатного со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле населенного пункта Благодатное со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:07
2023-01-17T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле населенного пункта Благодатное со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Благодатное, погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщило, что украинские войска в 14.00 открыли огонь по Благодатному, выпустив по населенному пункту десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
15:07 17.01.2023
 
При обстреле Благодатного со стороны ВСУ погиб мирный житель

Штаб теробороны ДНР: при обстреле Благодатного со стороны украинских военных погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле населенного пункта Благодатное со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Благодатное, погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщило, что украинские войска в 14.00 открыли огонь по Благодатному, выпустив по населенному пункту десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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