https://ria.ru/20230117/obstrel-1845424596.html
Украинские войска ночью обстреляли Каховку
Украинские войска ночью обстреляли Каховку - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска ночью обстреляли Каховку
Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Каховку в Херсонской области, два человека погибли, есть раненые - в том числе ребенок, сообщают местные власти. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:41
2023-01-17T12:41
2023-01-17T13:15
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Каховку в Херсонской области, два человека погибли, есть раненые - в том числе ребенок, сообщают местные власти. "Украинские военные обстреляли в ночь на 17 января Каховку. В результате атаки погибли два человека, ранен ребенок. Ещё 2 человека получили осколочные ранения. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале. Как уточняется, пострадавшие госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу.
https://ria.ru/20230117/donbass-1845415344.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область
12:41 17.01.2023 (обновлено: 13:15 17.01.2023)
Украинские войска ночью обстреляли Каховку
Украинские войска ночью обстреляли Каховку, два человека погибли, есть раненые