https://ria.ru/20230117/obstrel-1845424596.html

Украинские войска ночью обстреляли Каховку

Украинские войска ночью обстреляли Каховку - РИА Новости, 17.01.2023

Украинские войска ночью обстреляли Каховку

Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Каховку в Херсонской области, два человека погибли, есть раненые - в том числе ребенок, сообщают местные власти. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:41

2023-01-17T12:41

2023-01-17T13:15

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Каховку в Херсонской области, два человека погибли, есть раненые - в том числе ребенок, сообщают местные власти. "Украинские военные обстреляли в ночь на 17 января Каховку. В результате атаки погибли два человека, ранен ребенок. Ещё 2 человека получили осколочные ранения. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале. Как уточняется, пострадавшие госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу.

https://ria.ru/20230117/donbass-1845415344.html

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область