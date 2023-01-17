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Украинские войска ночью обстреляли Каховку - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска ночью обстреляли Каховку
Украинские войска ночью обстреляли Каховку - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска ночью обстреляли Каховку
Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Каховку в Херсонской области, два человека погибли, есть раненые - в том числе ребенок, сообщают местные власти. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:41
2023-01-17T13:15
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Каховку в Херсонской области, два человека погибли, есть раненые - в том числе ребенок, сообщают местные власти. "Украинские военные обстреляли в ночь на 17 января Каховку. В результате атаки погибли два человека, ранен ребенок. Ещё 2 человека получили осколочные ранения. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале. Как уточняется, пострадавшие госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу.
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Дарья Буймова
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происшествия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область
12:41 17.01.2023 (обновлено: 13:15 17.01.2023)
 
Украинские войска ночью обстреляли Каховку

Украинские войска ночью обстреляли Каховку, два человека погибли, есть раненые

© Фото : Администрация Каховского муниципального округа/TelegramПоследствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Администрация Каховского муниципального округа/Telegram
Последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Каховку в Херсонской области, два человека погибли, есть раненые - в том числе ребенок, сообщают местные власти.
"Украинские военные обстреляли в ночь на 17 января Каховку. В результате атаки погибли два человека, ранен ребенок. Ещё 2 человека получили осколочные ранения. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.
Как уточняется, пострадавшие госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская область
 
 
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